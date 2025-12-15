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Παπαστεργίου: Κρίσιμο το επόμενο εξάμηνο για την εκταμίευση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική
17:01 - 15 Δεκ 2025

Παπαστεργίου: Κρίσιμο το επόμενο εξάμηνο για την εκταμίευση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την τοποθέτησή του στο digital economy forum 2025, αναφέρθηκε στη μεταβατική και κρίσιμη φάση, στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα ως προς την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη διανύσει σημαντική απόσταση, αλλά το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό.  

«Είμαστε σε μια φάση, όπου έχουμε εκταμιεύσει το 50% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το επόμενο εξάμηνο πρέπει να εκταμιεύσουμε το υπόλοιπο 50%. Θέλει δουλειά, για να παραδώσουμε έργα συμβατά με το ΤΑΑ. Αν όμως σκεφτεί κανείς τι έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα, μιλάμε για μια νέα Ελλάδα» τόνισε στην παρέμβασή του ο κύριος Παπαστεργίου.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για το ελληνικό εργοστάσιο ΑΙ, τον «Pharo», με την ψήφισή του να ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας. Στον χώρο της Υγείας, αναφέρθηκε στον νέο ψηφιακό φάκελο ασθενούς, καθώς και στο νέο σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο -όπως είπε- αντικατέστησε ένα παρωχημένο πληροφοριακό σύστημα. Στον τομέα της Δικαιοσύνης, τόνισε ότι ο ρυθμός απονομής δικαίου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους επενδυτές, σημειώνοντας την υλοποίηση του νέου ψηφιακού χάρτη και προαναγγέλλοντας τον ενιαίο ψηφιακό φάκελο δικογραφίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της εθνικής ψηφιακής αυτονομίας, μέσω του προγράμματος των μικροδορυφόρων, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων και διασταυρώσεων οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα, όπως τα γνωστά «μπλόκα» των αγροτών. «Μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή, όπου οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα γίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε οι τίμιοι αγρότες να λαμβάνουν όσα δικαιούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Παπαστεργίου σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον παρουσία στο διάστημα, με δυνατότητα επικοινωνίας με δορυφόρους, γεγονός που ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας σε κρίσιμους τομείς.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει και σημεία προβληματισμού. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ενώ το 2024 ο ρυθμός ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις ανήλθε στο 9,8%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 13,5%, το 2025 η επίδοση της χώρας υποχώρησε, γεγονός που, όπως τόνισε, «πρέπει να αλλάξει».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι να τεθούν άμεσα σε λειτουργία οι υπερυπολογιστές, με την έναρξη του έργου στο Λαύριο τον Απρίλιο, ενώ ακολουθεί και η Κοζάνη σε δεύτερη φάση. Για την επόμενη ημέρα, έκανε αναφορά σε αξιοποίησή πόρων ΕΣΠΑ, που παραμένουν διαθέσιμοι για την υλοποίηση νέων έργων, καθώς και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο θα ενισχύσει δράσεις σε κυβερνοασφάλεια και δορυφορικές υποδομές.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία των ψηφιακών υποδομών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη σε ρυθμό ανάπτυξης στην εξάπλωση οπτικών ινών, με 400.000 αιτήσεις στο πρόγραμμα Gigabit Voucher και 70.000 αιτήσεις στο Smart Readiness, επιβεβαιώνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της μαζικής υλοποίησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 17:02
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