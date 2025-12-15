Ισπανία: Η κυβέρνηση στη δίνη καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης – Απόλυτη δέσμευση για τον φεμινισμό, λέει ο Σάντσεθ

Μάχη απέναντι σε μία σειρά καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, οι οποίες θέτουν εν αμφιβόλω το μέλλον της κυβέρνησης, δίνει ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαιώνοντας πως το Σοσιαλιστικό Κόμμα, του οποίου ηγείται, είναι υπέρμαχος του φεμινισμού.

«Η δέσμευση της κυβέρνησης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τον φεμινισμό είναι απόλυτη», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου για το τέλος της χρονιάς στη Μαδρίτη, κατά την οποία παραδοσιακά γίνεται ο απολογισμός της κυβερνητικής δράσης.

Σημειώνεται ότι τα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο προφίλ του Σάντεθ, ο οποίος έστησε την πολιτική του καριέρα, υπερασπιζόμενος την ισότητα ανδρών – γυναικών, διακηρύσσοντας συχνά πως πρόκειται για την πλέον φεμινιστική κυβέρνηση στην ιστορία της Ισπανίας.

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν βγει στο φως τις τελευταίες εβδομάδες, η μία αφορά έναν στενό συνεργάτη του Σάντσεθ στο μέγαρο Μονκλόα, την έδρα της κυβέρνησης, τον Φρανθίσκο Σαλαθάρ που διαγράφηκε πριν από πολλούς μήνες λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς» σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση είδε το φως της μέρας όταν οι γυναίκες που τον κατηγόρησαν μίλησαν στον Τύπο πριν από μερικές ημέρες για την έλλειψη αντίδρασης εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος επί μήνες, όταν είχαν καταγγείλει για πρώτη φορά τις πράξεις του Σαλαθάρ.

Δεύτερο «αγκάθι» τα σκάνδαλα διαφθοράς

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός πρωθυπουργός έθιξε και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που έχει, επίσης, προκαλέσει ρωγμές στην εικόνα του ιδίου και της κυβέρνησής του – αυτό της διαφθοράς.

Ορισμένα από τα σκάνδαλα διαφθοράς που έχουν βγει στην επιφάνεια τον επηρεάζουν άμεσα, αφού αφορούν το στενό του οικογενειακό περιβάλλον – τη σύζυγο και τον αδελφό του.

Σε μια ένδειξη του πολιτικού βάρους αυτών των υποθέσεων, ο Σάντσεθ ξεκίνησε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου προσεγγίζοντας αυτά τα δύο θέματα, παραδεχόμενος ότι αντικατοπτρίζουν το «πνεύμα της κοινής γνώμης».

«Όπως όλος ο κόσμος, έχουμε κάνει λάθη», παραδέχθηκε, «αλλά κάθε πρόοδος σε ό,τι αφορά την ισότητα ανδρών-γυναικών έχει συντελεστεί από προοδευτικές κυβερνήσεις», συνέχισε.

«Δεν θα δεχθούμε μαθήματα από εκείνους που ψηφίζουν εναντίον αυτής της προόδου», πρόσθεσε ο Σάντσεθ αναφερόμενος στις επιθέσεις της δεξιάς και ακροδεξιάς αντιπολίτευσης που κατηγορεί την αριστερά για υποκρισία απέναντι στις γυναίκες και στον φεμινισμό.

Η δήλωση αυτή του Σάντσεθ είναι η πιο ισχυρή μετά την ανάδυση σχεδόν καθημερινά υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, μια κατάσταση που έκανε την εφημερίδα της Μαδρίτης El Pais να τιτλοφορήσει το φύλλο της αυτό το σαββατοκύριακο “Οι πιο δύσκολες ώρες της κυβέρνησης Σάντσεθ”.