ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισπανία: Η κυβέρνηση στη δίνη καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης – Απόλυτη δέσμευση για τον φεμινισμό, λέει ο Σάντσεθ
Ειδήσεις
17:08 - 15 Δεκ 2025

Ισπανία: Η κυβέρνηση στη δίνη καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης – Απόλυτη δέσμευση για τον φεμινισμό, λέει ο Σάντσεθ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μάχη απέναντι σε μία σειρά καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, οι οποίες θέτουν εν αμφιβόλω το μέλλον της κυβέρνησης, δίνει ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαιώνοντας πως το Σοσιαλιστικό Κόμμα, του οποίου ηγείται, είναι υπέρμαχος του φεμινισμού.  

«Η δέσμευση της κυβέρνησης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τον φεμινισμό είναι απόλυτη», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου για το τέλος της χρονιάς στη Μαδρίτη, κατά την οποία παραδοσιακά γίνεται ο απολογισμός της κυβερνητικής δράσης.

Σημειώνεται ότι τα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο προφίλ του Σάντεθ, ο οποίος έστησε την πολιτική του καριέρα, υπερασπιζόμενος την ισότητα ανδρών – γυναικών, διακηρύσσοντας συχνά πως πρόκειται για την πλέον φεμινιστική κυβέρνηση στην ιστορία της Ισπανίας.

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν βγει στο φως τις τελευταίες εβδομάδες, η μία αφορά έναν στενό συνεργάτη του Σάντσεθ στο μέγαρο Μονκλόα, την έδρα της κυβέρνησης, τον Φρανθίσκο Σαλαθάρ που διαγράφηκε πριν από πολλούς μήνες λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς» σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση είδε το φως της μέρας όταν οι γυναίκες που τον κατηγόρησαν μίλησαν στον Τύπο πριν από μερικές ημέρες για την έλλειψη αντίδρασης εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος επί μήνες, όταν είχαν καταγγείλει για πρώτη φορά τις πράξεις του Σαλαθάρ.

Δεύτερο «αγκάθι» τα σκάνδαλα διαφθοράς

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός πρωθυπουργός έθιξε και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που έχει, επίσης, προκαλέσει ρωγμές στην εικόνα του ιδίου και της κυβέρνησής του – αυτό της διαφθοράς.

Ορισμένα από τα σκάνδαλα διαφθοράς που έχουν βγει στην επιφάνεια τον επηρεάζουν άμεσα, αφού αφορούν το στενό του οικογενειακό περιβάλλον – τη σύζυγο και τον αδελφό του.

Σε μια ένδειξη του πολιτικού βάρους αυτών των υποθέσεων, ο Σάντσεθ ξεκίνησε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου προσεγγίζοντας αυτά τα δύο θέματα, παραδεχόμενος ότι αντικατοπτρίζουν το «πνεύμα της κοινής γνώμης».

«Όπως όλος ο κόσμος, έχουμε κάνει λάθη», παραδέχθηκε, «αλλά κάθε πρόοδος σε ό,τι αφορά την ισότητα ανδρών-γυναικών έχει συντελεστεί από προοδευτικές κυβερνήσεις», συνέχισε.

«Δεν θα δεχθούμε μαθήματα από εκείνους που ψηφίζουν εναντίον αυτής της προόδου», πρόσθεσε ο Σάντσεθ αναφερόμενος στις επιθέσεις της δεξιάς και ακροδεξιάς αντιπολίτευσης που κατηγορεί την αριστερά για υποκρισία απέναντι στις γυναίκες και στον φεμινισμό.

Η δήλωση αυτή του Σάντσεθ είναι η πιο ισχυρή μετά την ανάδυση σχεδόν καθημερινά υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, μια κατάσταση που έκανε την εφημερίδα της Μαδρίτης El Pais να τιτλοφορήσει το φύλλο της αυτό το σαββατοκύριακο “Οι πιο δύσκολες ώρες της κυβέρνησης Σάντσεθ”.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία
Ειδήσεις

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό
Ειδήσεις

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο
Πολιτική

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Πτώση δέντρου στη Μιχαλακοπούλου – Πιο έντονα τα φαινόμενα την Κυριακή

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ