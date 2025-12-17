Το αγροτικό κίνημα πιο δυναμικό από ποτέ: Στα μπλόκα από την Ελλάδα μέχρι την Βρετανία

Οι έντονες κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα στενά «ελληνικά όρια» αλλά επεκτείνεται και σε οικονομίες πιο ανθεκτικές όπως αυτές της Γαλλίας και της Βρετανίας. Οι ζωογόνοι νόσοι και οι αγροτικές πολιτικές που ακολουθούνται φαίνεται ότι έχουν φτάσει τον αγροτικό κόσμο ανά την Ευρώπη στα όρια του.

Επιπλέον, η αναμενόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ - Mercosur αποτελεί ένα ακόμα «αγκάθι» για τους αγρότες που φοβούνται για τον ανταγωνισμό με τα φθηνότερα αγροτικά προϊόντα της Νότιας Αμερικής και εναντιώνονται έντονα στην επίτευξη της.

Μάλιστα, περισσότεροι από 10.000 αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να βρεθούν την αύριο, Πέμπτη 18/12 στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας σε μεγάλη πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία κατά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. και της συμφωνίας εμπορίου με τις χώρες του Mercosur.

Γαλλία: Αντίδραση στις σφαγές βοοειδών και τον κυβερνητικό χειρισμό της ασθένειας

Οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στη Γαλλία συνεχίζονται με ένταση, μία εβδομάδα μετά το πρώτο κύμα διαμαρτυριών, με αιχμή τον κυβερνητικό χειρισμό της εξαιρετικά μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών. Παρά την απόφαση για μαζικό εμβολιασμό στις πληγείσες περιοχές, οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, θεωρώντας τα μέτρα ανεπαρκή και οικονομικά καταστροφικά.

Την Τρίτη (16/12), η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη εκτεταμένου εμβολιαστικού προγράμματος, ωστόσο οι αγρότες επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες την Πέμπτη (18/12) αναμένεται να συντονιστούν με τις διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες κατά της εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur. Στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, έχουν στηθεί μπλόκα σε αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται μαζική συμμετοχή.

Το κλίμα εντείνεται και από τον ανταγωνισμό μεταξύ των αγροτικών συνδικάτων, όπως η FNSEA, η Coordination Rurale, η Confédération Paysanne και οι Jeunes Agriculteurs, που επιχειρούν να ενισχύσουν ή να διατηρήσουν την επιρροή τους στον αγροτικό κόσμο.

Η υπουργός Γεωργίας Αννί Ζενεβάρ ανακοίνωσε ότι περίπου 750.000 βοοειδή θα εμβολιαστούν το προσεχές διάστημα στη νοτιοδυτική Γαλλία. Ωστόσο, αρκετές οργανώσεις κτηνοτρόφων παραμένουν επιφυλακτικές, εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή τους στις μαζικές σφαγές κοπαδιών που εφαρμόζονται ως προληπτικό μέτρο.

Όπως επισημαίνουν, η πρακτική αυτή απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα του κλάδου, καθώς, εάν συνεχιστεί, σύντομα δεν θα υπάρχουν ζώα προς αντικατάσταση. Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν ότι οι οικονομικές απώλειες θα είναι μη αναστρέψιμες και ζητούν μια πιο στοχευμένη και ισορροπημένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Βρετανία: Αγρότες στους δρόμους κατά των αλλαγών στη φορολογία κληρονομιάς και της «φορολόγησης της οικογενειακής φάρμας»

Αγρότες από κάθε γωνιά της Βρετανίας βρέθηκαν στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο, στο Parliament Square, ενάντια στις προωθούμενες αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς που αφορούν τη γεωργική γη και τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε την ημέρα που το σχετικό νομοσχέδιο συζητείται στη Βουλή των Κοινοτήτων, με τους αγρότες να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα έχει ο νέος φόρος στον πρωτογενή τομέα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και ορισμένα τρακτέρ, υπογραμμίζοντας τον αγροτικό χαρακτήρα της διαμαρτυρίας.

Η παρουσία των αγροτών έγινε αισθητή και εντός του Κοινοβουλίου, με βουλευτές να αναφέρονται στις εικόνες έξω από τη Βουλή και στον μεγάλο αριθμό των συγκεντρωμένων, που σύμφωνα με εκτιμήσεις κυμαίνεται από εκατοντάδες έως και χιλιάδες. Τα συνθήματα και τα κορναρίσματα εστίαζαν στην αντίθεση των αγροτών σε αυτό που χαρακτηρίζουν «φορολόγηση της οικογενειακής φάρμας».

Οι διαδηλωτές προειδοποιούν ότι οι αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς ενδέχεται να οδηγήσουν πολλές οικογενειακές φάρμες σε οικονομικό αδιέξοδο, αναγκάζοντάς τες να εκποιήσουν γη προκειμένου να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όπως τονίζουν, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πλήξει τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και θα επιταχύνει τη συρρίκνωση του βρετανικού αγροτικού τομέα.

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους οι Έλληνες αγρότες: Δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Στην Ελλάδα το αγροτικό ζήτημα είναι ακόμα πιο πολύπλοκο αφού τα προβλήματα των αγροτών δεν εστιάζουν μόνο στην φορολόγηση ή τις νόσους, όπως η ευλογιά που πλήττει την ελληνική ύπαιθρο, αλλά εμπεριέχει και ένα μεγάλο σκάνδαλο, αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Έλληνες αγρότες δεν πείθονται από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για εξυγίανση ή για επιπλέον παροχές και, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στα μπλόκα.

Ήδη, την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο E65 στην Καρδίτσα. Παράλληλα αποφάσισαν πως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δεν έχουν απαντηθεί μια σειρά αιτημάτων για τον πρωτογενή τομέα.

Στις συσκέψεις των αγροτών ανά την Ελλάδα, φαίνεται ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων αποτελούν μονόδρομο για αυτούς.