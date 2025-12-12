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Μπλόκα στήνουν και οι Γάλλοι αγρότες αντιδρώντας στα μέτρα αντιμετώπισης της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών
Ειδήσεις
18:35 - 12 Δεκ 2025

Μπλόκα στήνουν και οι Γάλλοι αγρότες αντιδρώντας στα μέτρα αντιμετώπισης της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών

Reporter.gr Newsroom
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Εκτός από τους Έλληνες αγρότες, στους δρόμους βγήκαν και οι Γάλλοι συνάδελφοι τους. Ένα νέο κύμα έντασης σημειώνεται στη χώρα, όπου αγρότες από διάφορες περιοχές βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική απόφαση που προβλέπει την άμεση θανάτωση όλων των βοοειδών σε μονάδες όπου εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας. Το μέτρο, που χαρακτηρίζεται από τους αγρότες ως «υπερβολικό» και «καταστροφικό», έχει πυροδοτήσει ευρείας κλίμακας αποκλεισμούς δρόμων και συγκεντρώσεις.

Στην Αριέζ, αργά το βράδυ της Πέμπτης, επικράτησαν επεισόδια όταν δυνάμεις της αστυνομίας επιχείρησαν να διαλύσουν περίπου 500 συγκεντρωμένους. Παράλληλες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Μπορντό, Αζέν, Περιγκέ, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο A75, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Η οζώδης δερματίτιδα – μια ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής ασθένεια των βοοειδών – έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί σε 74 αγροκτήματα στη Γαλλία, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Η υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρντ υπερασπίστηκε σθεναρά την απόφαση, σημειώνοντας ότι η θανάτωση των κοπαδιών αποτελεί «μοναδική επιλογή» για την αποτροπή μαζικής εξάπλωσης του ιού. Όπως είπε, χωρίς άμεσα μέτρα η ασθένεια «θα μπορούσε να αφανίσει 1,5 εκατομμύριο βοοειδή», ενώ επεσήμανε ότι χώρες όπως ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν ήδη μπλοκάρει τις εισαγωγές προϊόντων από νωπό γάλα λόγω της κατάστασης.

Σε ανάρτησή της κατήγγειλε «απαράδεκτες ενέργειες μιας μειοψηφίας» κατά τις διαμαρτυρίες και θύμισε ότι χάρη στον «αποπληθυσμό» των μολυσμένων μονάδων, ο ιός εξουδετερώθηκε σε περιοχές όπως η Σαβοΐα όπου είχαν εμφανιστεί περισσότερα από 70 κρούσματα. Εκεί, σημείωσε, «οι αγρότες αντιλήφθηκαν ότι η θανάτωση ήταν απαραίτητη για την προστασία ολόκληρου του κλάδου».

Από την άλλη πλευρά, η Συνομοσπονδία Γάλλων Αγροτών υψώνει τους τόνους, ανακοινώνοντας νέους αποκλεισμούς δρόμων «για να σταματήσει η παράνοια», όπως τονίζει. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η κυβερνητική αντιμετώπιση «είναι πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια» και ζητά άμεση αλλαγή στρατηγικής.

Στο μεταξύ, γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι, παρότι δεν υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία για την οζώδη δερματίτιδα, εμβόλια διατίθενται από το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης της ΕΕ και έχουν ήδη αρχίσει να χορηγούνται σε ζώνες εμβολιασμού γύρω από τις μολυσμένες μονάδες.

Οι αγρότες, ωστόσο, επιμένουν ότι η μαζική θανάτωση ζώων απειλεί να διαλύσει οικονομικά εκατοντάδες εκμεταλλεύσεις και ζητούν εναλλακτικές λύσεις που θα προστατεύουν τη δημόσια υγεία χωρίς να καταστρέφουν την παραγωγή.

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