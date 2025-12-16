Βρυξέλλες: Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση αγροτών την Πέμπτη 18/12 ενάντια στη συμφωνία ΕΕ - Mercosur

Περισσότεροι από 10.000 αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να βρεθούν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας σε μεγάλη πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία κατά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. και της συμφωνίας εμπορίου με τις χώρες του Mercosur.

Ο αγροτικός κόσμος δεν είναι σε αναταραχή μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χιλιάδες αγρότες θα βρεθούν στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη και όπως επισημαίνει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η κινητοποίηση συμπίπτει χρονικά με τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στα αιτήματα των αγροτών.

Η εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού αγροτικού οργανισμού Copa-Cogeca, Μαέλ Μαμπέκ, τονίζει ότι «είναι η πρώτη φορά που αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για ιστορική στιγμή, καθώς ολόκληρος ο κλάδος αντιμετωπίζει αποφάσεις που απειλούν τη βιωσιμότητά του». Συνολικά έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου σαράντα αγροτικές οργανώσεις.

Οι διαδηλωτές επικρίνουν τις προτάσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς κοινές οδηγίες και χρηματοδότηση. Παράλληλα, αντιτίθενται στην εμπορική συμφωνία με τις χώρες του Mercosur, θεωρώντας την επιζήμια για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, την επισιτιστική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Απαιτούν, επίσης, απλούστερους κανονισμούς και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στον επαγγελματικό τους χώρο.

Πορεία χωρίς αποκλεισμούς δρόμων

Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Βόρειου Σταθμού και θα καταλήξει στην πλατεία Λουξεμβούργου, μπροστά από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι δεν θα γίνουν αποκλεισμοί δρόμων, ώστε «η φωνή των αγροτών να ακουστεί χωρίς να παραλύσει η πόλη».

Γαλλία: Αγροτικές κινητοποιήσεις και μπλόκα

Στην περιφέρεια του Παρισιού, αγρότες απέκλεισαν την εθνική οδό στο Μερέ, δείχνοντας ότι η διαμαρτυρία έχει εθνικό χαρακτήρα και δεν περιορίζεται μόνο στις περιοχές που πλήττονται από την οζώδη δερματίτιδα. Οι κινητοποιήσεις προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, με τον αυτοκινητόδρομο A64, που συνδέει την Μπαγιόν με την Τουλούζη, να παραμένει αποκλεισμένος σε μήκος περίπου 180 χιλιομέτρων.

Για τους Γάλλους αγρότες, η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση της οζώδους δερματίτιδας, αλλά συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, την οποία θεωρούν απειλή για τη γεωργία της χώρας. «Προς το παρόν δεν έχουμε πληγεί, όμως η ταχύτητα εξάπλωσης της νόσου προκαλεί ανησυχία και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση», εξηγεί ο Βενσάν Τουμιέ, γενικός γραμματέας των Νέων Αγροτών στην Ιβελίν, προσθέτοντας ότι «όλα συνδέονται».

Η ένταση στην ύπαιθρο αναδεικνύει τις δυσκολίες των αρχών στη διαχείριση μιας επιζωοτίας που απειλεί την οικονομική επιβίωση πολλών αγροτικών μονάδων και την κοινωνική συνοχή. Η κυβέρνηση καλείται να βρει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και των ζώων και στην ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν όσο η πολιτική των αρχών δεν αλλάζει ουσιαστικά, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι μετακινήσεις και η οικονομική δραστηριότητα δεν θα επηρεαστούν περαιτέρω. Η διαμάχη για την οζώδη δερματίτιδα και η αντίθεση στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur φαίνεται να αποτελεί μόνο την αφετηρία μιας μεγαλύτερης αναμέτρησης μεταξύ πολιτικών αποφάσεων και αγροτικών συμφερόντων στη γαλλική ύπαιθρο.