Παραμένουν στις επάλξεις οι αγρότες: Μπλόκα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη τη χώρα

Απόφαση να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους έλαβαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (21/12), στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφάσισαν από αύριο, Δευτέρα (22/12), να κλείσουν τη σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση των ΙΧ οχημάτων και των λεωφορείων.

Ωστόσο, προκειμένου να βοηθήσουν τους εκδρομείς, αποφάσισαν σε διάφορα σημεία να σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια ή να ανοίγουν περιοδικά τον δρόμο για να περνούν τα ΙΧ.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να διατηρούν μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ σε ορισμένες περιοχές άνοιξαν τα διόδια για τη διευκόλυνση των οδηγών και σε άλλες παρέμειναν κλειστοί δρόμοι, ενόψει και της αυξημένης κίνησης των εορτών.

Δεν άνοιξαν οι μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου

Τελικά δεν προχώρησαν σήμερα οι αγρότες στο άνοιγμα των διοδίων του Ωραιοκάστρου, παρότι αυτό ήταν στον αρχικό τους σχεδιασμό και ενώ αντίστοιχη κίνηση είχε γίνει χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από την αστυνομία ότι, σε αντίθεση με τη χθεσινή ημέρα όπου το άνοιγμα των διοδίων πραγματοποιήθηκε με τη συναίνεση της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ», σήμερα μια τέτοια ενέργεια θα γινόταν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Όπως ανέφεραν αγρότες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αστυνομικοί τους επισήμαναν ότι οποιαδήποτε χρήση βίας από την πλευρά τους θα συνεπαγόταν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά, μοιράζοντας στους διερχόμενους οδηγούς όσπρια και κηπευτικά και ενημερώνοντάς τους για τα αιτήματά τους.

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός στα Μάλγαρα

Αποκλεισμένη εξακολουθεί να είναι και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστό από την περασμένη Παρασκευή, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα είναι αποκλεισμένο για 21η συνεχόμενη ημέρα. Οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να ανοίξουν και τα δύο ρεύματα το πρωί της Τρίτης, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών.

Μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την αστυνομία. Όπως αναφέρουν, οι Αρχές έχουν θέσει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων ενόψει της αυξημένης κίνησης των Χριστουγέννων, αλλά και την αποφυγή μετακίνησης πεζών σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να απομακρύνουν το παράπηγμα και τα τρακτέρ που έχουν στηθεί στο σημείο. Οι αγρότες, ωστόσο, επιμένουν ότι δεν πρόκειται να μετακινήσουν τίποτα, υποστηρίζοντας πως με την κατάλληλη οριοθέτηση του δρόμου η κυκλοφορία μπορεί να διεξαχθεί ομαλά.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχο μήνυμα στέλνουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης, που παραμένουν στο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια», έχοντας παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος, στον κόμβο πριν από το αεροδρόμιο. Όπως τονίζουν, κανείς δεν επιθυμεί να περάσει τις γιορτές στα μπλόκα, ωστόσο θα παραμείνουν εκεί μέχρι να υπάρξει δυνατότητα αποχώρησης. Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής εξακολουθεί να είναι κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.

Άνοιγμα διοδίων στους Σοφάδες

Στους Σοφάδες, οι αγρότες άνοιξαν και σήμερα τα διόδια, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και διανέμοντας λίστα με τα αιτήματά τους. Παράλληλα, στο σημείο καταφθάνουν επιπλέον τρακτέρ, ενισχύοντας την παρουσία τους.

Παραμένουν στον κόμβο της Νίκαιας

Οι αγρότες της Λάρισας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διατηρώντας το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας, ο οποίος παραμένει ένας από τους βασικούς πυρήνες των πανελλαδικών αγροτικών κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή παραγωγών από ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Καρδίτσα – Τρίκαλα: Ανοιχτή μία λωρίδα στον Ε65 από Τρίτη

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν συγκεντρώσει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), αποφάσισαν σε συνέλευσή τους να παραμείνει από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των Χριστουγέννων.

Νέες παρεμβάσεις σε Κεντρική και Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησο

Οι αγρότες της Εύβοιας ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους μετά τον πολύωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, η παρέμβαση στα διόδια των Αφιδνών είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 17:00.

Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί νέος τρίωρος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο (Δευτέρα, 22/12), από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό των παραδρόμων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις. Οι αγρότες εξηγούν ότι, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς δρόμους που χθες ήταν κλειστοί.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς, εν αναμονή των νεότερων αποφάσεων των αγροτών.

Όπως τονίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, για 16η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προγραμματίσει να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην Ιόνια Οδό, μεταξύ Αντιρρίου και Μεσολογγίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου. Για την Τρίτη και την Τετάρτη έχουν ανακοινώσει ότι θα ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, διευκολύνοντας τις εορταστικές μετακινήσεις.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα στο Αίγιο χωρίς να προχωρούν σε αποκλεισμούς, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου στην Ολυμπία Οδό.

Στην Ηλεία, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν την παρουσία τους στα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ δημιουργήθηκε και τρίτο μπλόκο στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, στο σημείο «111», κοντά στη διασταύρωση της Αμαλιάδας.