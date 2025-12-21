ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις – «Είμαι καθαρός σαν αστραπή», απαντά ο ίδιος
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22:14 - 21 Δεκ 2025

Αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις – «Είμαι καθαρός σαν αστραπή», απαντά ο ίδιος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο επίκεντρο έρευνας για ύποπτα ΑΦΜ φέρεται να βρίσκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που δραστηριοποιείται στο μπλόκο των Μαλγάρων.  

Ο έλεγχος, όπως μετέδωσε μεταξύ άλλων και η ΕΡΤ, διενεργείται από την οικονομική αστυνομία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πιο αναλυτικά, από τον έλεγχο για την 5ετία 2019-2024, φέρεται να προέκυψε ότι ο κ. Ανεστίδης έλαβε οικονομική ενίσχυση 122.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, υπάρχει αναντιστοιχία ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που έχει δηλώσει ως καλλιεργούμενες.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οτιδήποτε παράνομο και δηλώνει: «Είμαι καθαρός και δεν θα σιωπήσω. Η αστραπή θα πέσει επάνω τους».

Το συνολικό ποσό που έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 ο κ. Ανεστίδης ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

Πώς εντοπίστηκε

Ένα από τα ΑΦΜ που ελέγχθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργεί η Task Force, κατά προτεραιότητα σε ΑΦΜ που έχουν λάβει επιδοτήσεις πάνω από 10 χιλιάδες ευρώ, ήταν και του Κώστα Ανεστίδη. Στους διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ δηλωθέντων και ιδιοκτησιακών στοιχείων προέκυψαν διαφορές για 16 αγροτεμάχια.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής αρνείται κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε ψευδείς δηλώσεις και έλαβε παρανόμως χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου. Μπήκα και ήλεγξα, προτού δύο μέρες τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις, τις οποίες δικαιούμαι. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δε θα μπορεσουν να το κάνουν αυτό δε θα σιωπήσω. Είμαι αθώος σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» ανέφερε ο Κ. Ανεστίδης.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του Κώστα Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρικάς επισήμανε πως ο πελάτης του δεν έχει λάβει κλήση να δώσει εξηγήσεις και πως όταν κληθεί θα δώσει τις δέουσες εξηγήσεις

Σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών,ο αγροτοσυνδικαλιστής έχει υποβάλλει αντίστοιχη δήλωση για να λάβει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το 2025.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα 180 δισ. δολάρια

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ