Αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις – «Είμαι καθαρός σαν αστραπή», απαντά ο ίδιος

Στο επίκεντρο έρευνας για ύποπτα ΑΦΜ φέρεται να βρίσκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που δραστηριοποιείται στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Ο έλεγχος, όπως μετέδωσε μεταξύ άλλων και η ΕΡΤ, διενεργείται από την οικονομική αστυνομία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πιο αναλυτικά, από τον έλεγχο για την 5ετία 2019-2024, φέρεται να προέκυψε ότι ο κ. Ανεστίδης έλαβε οικονομική ενίσχυση 122.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, υπάρχει αναντιστοιχία ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που έχει δηλώσει ως καλλιεργούμενες.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οτιδήποτε παράνομο και δηλώνει: «Είμαι καθαρός και δεν θα σιωπήσω. Η αστραπή θα πέσει επάνω τους».

Το συνολικό ποσό που έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 ο κ. Ανεστίδης ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

Πώς εντοπίστηκε

Ένα από τα ΑΦΜ που ελέγχθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργεί η Task Force, κατά προτεραιότητα σε ΑΦΜ που έχουν λάβει επιδοτήσεις πάνω από 10 χιλιάδες ευρώ, ήταν και του Κώστα Ανεστίδη. Στους διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ δηλωθέντων και ιδιοκτησιακών στοιχείων προέκυψαν διαφορές για 16 αγροτεμάχια.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής αρνείται κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε ψευδείς δηλώσεις και έλαβε παρανόμως χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου, ούτε οι λογαριασμοί μου. Μπήκα και ήλεγξα, προτού δύο μέρες τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις, τις οποίες δικαιούμαι. Μέσα από το πρόσωπό μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δε θα μπορεσουν να το κάνουν αυτό δε θα σιωπήσω. Είμαι αθώος σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους» ανέφερε ο Κ. Ανεστίδης.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του Κώστα Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρικάς επισήμανε πως ο πελάτης του δεν έχει λάβει κλήση να δώσει εξηγήσεις και πως όταν κληθεί θα δώσει τις δέουσες εξηγήσεις

Σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών,ο αγροτοσυνδικαλιστής έχει υποβάλλει αντίστοιχη δήλωση για να λάβει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το 2025.