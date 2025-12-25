Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες – Ομαλή ροή της κυκλοφορίας

Χριστούγεννα στα μπλόκα κάνουν οι αγρότες, ξεκαθαρίζοντας πως στις θέσεις τους θα τους βρει και ο νέος χρόνος, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ωστόσο, τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στο πλάι του δρόμου, παραχωρώντας περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εκδρομέων.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, στο μπλόκο Μαλαχιά βρέθηκαν αγρότες από την Αργολίδα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. Με μουσική και μεζέδες, οι αγρότες παρέμειναν στο σημείο, έχοντας τα τρακτέρ τοποθετημένα στην άκρη του δρόμου, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

«Δεν μπορούσαμε να λείψουμε από τον αγώνα μας ούτε σήμερα. Μαζί εδώ νιώθουμε σαν μια μεγάλη οικογένεια», δήλωσε ένας αγρότης, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.

Παρά το εορταστικό κλίμα, οι κινητοποιήσεις διατηρούν τον αγωνιστικό τους χαρακτήρα, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για λύσεις στα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Κανονικά η κυκλοφορία στον ΠΑΘΕ

Στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), η κυκλοφορία ανήμερα των Χριστουγέννων διεξάγεται κανονικά, με εκτροπές: τα οχήματα προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της Λάρισας και επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο Γυρτώνης, ενώ τα οχήματα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο Πλατυκάμπου και επανέρχονται στον κόμβο Κιλελέρ. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν τουλάχιστον έως αύριο.

Στα μπλόκα της περιοχής οι αγρότες παραμένουν, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν εκεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, παραμένοντας μέχρι αργά το βράδυ. Εφόσον δεν υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.

Ομαλή κίνηση και στην Περιφερειακή Πατρών

Στην Περιφερειακή Πατρών η κυκλοφορία εξελίσσεται ομαλά, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και παραχωρείται μία λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς.

Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς ουρές ή προβλήματα εντός του αστικού ιστού της Πάτρας, εικόνα σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, επιτρέποντας την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.