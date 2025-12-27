Δέσμευση λογαριασμών ενός ακόμη αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις

Μετά την περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη, ένας ακόμη αγροτοσυνδικαλιστής από τη βόρεια Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπος με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που σχετίζονται με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, γενικό γραμματέα του αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι η ενέργεια αυτή έγινε χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς, όπως λέει, ουσιαστική αιτιολόγηση.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των λογαριασμών του Γιώργου Μπότα, γενικού γραμματέα του Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο ίδιος, που συμμετέχει και στο συντονιστικό του μπλόκου των Μαλγάρων, δήλωσε εμφανώς αιφνιδιασμένος: «Δεν μπορώ ακόμη να καταλάβω τι έχει συμβεί. Το έμαθα τυχαία, χωρίς να έχω λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση. Όταν επικοινώνησα με την τράπεζα, μου είπαν ότι οι λογαριασμοί δεσμεύτηκαν με βάση τη διάταξη 6772 για οικονομικά εγκλήματα, έπειτα από εντολή του ελληνικού FBI».

Ο κ. Μπότας χαρακτήρισε τη δέσμευση αδικαιολόγητη και υποστήριξε ότι πρόκειται για ενέργεια που στοχεύει στη φίμωση των αγροτών, ζητώντας παράλληλα διαφάνεια και απονομή δικαιοσύνης.

Σε δηλώσεις του ανέφερε επίσης: «Μας έλεγαν ότι οι πληρωμές καθυστέρησαν επειδή ελέγχθηκαν δύο φορές, λόγω της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αφού λοιπόν πληρώθηκα μετά από τόσο αυστηρό έλεγχο, πώς είναι δυνατόν πέντε ημέρες αργότερα να θεωρούμαι εγκληματίας;».

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο των εισαγγελικών ερευνών για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, του οποίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα.

Ο κ. Ανεστίδης, επικεφαλής του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε: «Οι δικηγόροι μου θα εξετάσουν τη δικογραφία. Προσωπικά δεν έχω διαπιστώσει κάποια παρατυπία. Όλα είναι νόμιμα και σωστά».

Σύμφωνα με τις αρχές, η Οικονομική Αστυνομία διερευνά τον κ. Ανεστίδη για πιθανές παρατυπίες στις δηλώσεις του την περίοδο 2019-2024, κατά την οποία φέρεται να εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφόσον αποδειχθούν, οι πράξεις αυτές συνιστούν κακούργημα.

Ο ίδιος σχολίασε σχετικά: «Οι πραγματικοί παραβάτες ήταν όσοι δήλωναν ανύπαρκτα χωράφια και έπαιρναν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα. Όταν όμως ένας αγρότης έχει τα δικά του δικαιώματα, καλλιεργεί υπαρκτά χωράφια που καταγράφονται από τον δορυφόρο, είτε μιλάμε για ΑΤΑΚ είτε για ΚΑΕΚ, δεν αλλάζει κάτι. Όλα αυτά θα αποδειχθούν».

Συνολικά, η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τρεις αγρότες. Η εντολή για τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων εκδόθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κρίνει αν τα διαθέσιμα στοιχεία επαρκούν για την άσκηση ποινικών διώξεων.