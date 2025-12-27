Διάσπαση στα μπλόκα: Ποιοι ανοίγουν τον «δρόμο» για διάλογο και ποιοι επιμένουν

Σε νέα κλιμάκωση προχώρησαν οι αγρότες το Σάββατο (27/12), ανακοινώνοντας νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο το «μέτωπο» δεν έχει πια ενιαία γραμμή, αφού 18 μπλόκα εξέφρασαν την προθυμία – μέσω σχετικής τους ανακοίνωσης – να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά, στην Νίκαια οι αγρότες έκλεισαν και την αερογέφυρα της Λάρισας, ενώ από Δευτέρα (29/12) θα κλείνουν ανά τακτά διαστήματα και τους παραδρόμους. Παράλληλα, στα Μάλγαρα κλειστό είναι και πάλι το ρεύμα προς Αθήνα, όπως και η Περιμετρική Πατρών.

Στα παραπάνω μπλόκα προβλέπεται να γίνει πάλι μία άτυπη «ανακωχή» κατά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, και μετά να ακολουθήσει νέος γύρος κινητοποιήσεων.

Με την πλειονότητα των αγροτών να θέτουν ως ορόσημο την Πανελλαδική Σύσκεψη που θα γίνει σε μία εβδομάδα από σήμερα, εκπρόσωποι από 18 μπλόκα ζήτησαν – μετά από τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις – να ανοίξει διάλογος με την κυβέρνηση, για την άμεση επίλυση των προβλημάτων, που όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, αφορούν όλη την ελληνική κοινωνία.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Και πιο αναλυτικά:

του Αεροδρομίου,

Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς),

Κερδυλλίων,

Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου,

Αιγινίου Πιερίας,

Νησελίου Ημαθίας,

Κρύας Βρύσης Πέλλας,

Μικροθηβών,

Τελωνείου Σκύδρας,

Μεσημερίου Έδεσσας,

Χαλκηδόνας,

Αχαΐας,

Φερρών και Κομοτηνής,

καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι αγρότες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνθηκών έναρξης διαλόγου.

Δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις, τονίζουν οι αγρότες της Νίκαιας

Στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.