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«Ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά «μακριά από σκοπιμότητες», λένε 18 αγροτικά μπλόκα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:05 - 27 Δεκ 2025

«Ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά «μακριά από σκοπιμότητες», λένε 18 αγροτικά μπλόκα

Reporter.gr Newsroom
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Την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση ζητούν εκπρόσωποι από 18 μπλόκα, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Επανομή της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί καθιστά αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων «ζωτικής σημασίας» που επηρεάζουν το παρόν, αλλά το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.  

Στην ανακοίνωση που ακολούθησε τη συνάντηση, οι αγρότες τονίζουν ότι τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί δεν αφορούν αποκλειστικά τον αγροτικό κλάδο, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να τεθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα ζητήματα.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται η ανάγκη για ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο, με τους συμμετέχοντες να ξεκαθαρίζουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» οι οποίες, όπως αναφέρουν, προέρχονται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η άποψη ότι ο διάλογος οφείλει να διεξαχθεί χωρίς στείρες συγκρούσεις και με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», σημειώνουν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή πορεία και συντονισμένη παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η σχετική ανακοίνωση:

αγρότες ανακοίνωση

Σημειώνεται, ωστόσο, πως την ίδια ώρα σε άλλα μπλόκα αποφασίστηκε κλιμάκωση εν αναμονή της πανελλαδικής διάσκεψης που θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Στην Νίκαια κλειστή είναι και πάλι η αερογέφυρα, ενώ στα Μάλγαρα οι αγρότες έχουν μπλοκάρει το ρεύμα προς Αθήνα.

Αύριο στις 12 το πρωί θα μεταβούν στα διόδια του Μακρυχωρίου και θα σηκώσουν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για πέντε ώρες.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 4 το μεσημέρι θα κλείσουν όλες οι παρακαμπτήριες οδοί για τρεις ώρες, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και προς Θεσσαλονίκη.

«Δεν θα περάσει τίποτε, ούτε προς Θεσσαλονίκη, ούτε και προς την Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

Δείτε τα ενεργά μπλόκα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εδώ

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