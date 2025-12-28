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Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι χειμερινές εκπτώσεις – Όσα πρέπει να προσέξετε
ΕΜΠΟΡΙΟ
10:42 - 28 Δεκ 2025

Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι χειμερινές εκπτώσεις – Όσα πρέπει να προσέξετε

Reporter.gr Newsroom
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Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για αγορές σε ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρονικές συσκευές και πλήθος άλλων προϊόντων.

Σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους, η συμμετοχή των καταστημάτων δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες διαφάνειας, αναγράφοντας με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κρίνουν το πραγματικό όφελος.

Με τα καταστήματα ανοιχτά σήμερα, την τελευταία Κυριακή του έτους, την αγορά να κάνει τον απολογισμό της εορταστικής περιόδου και τις εκπτώσεις να πλησιάζουν, το εμπόριο περνά από το εορταστικό αποκορύφωμα στη χειμερινή «αναμέτρηση» των τιμών, προσδοκώντας νέα ώθηση στην κατανάλωση τους πρώτους μήνες του νέου έτους.

Πώς κινήθηκε η χριστουγεννιάτικη αγορά

Η εικόνα της αγοράς που διαμορφώθηκε την εορταστική περίοδο δημιουργεί ένα συγκρατημένα αισιόδοξο υπόβαθρο ενόψει των εκπτώσεων. Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τους οποίους παρουσίασε στην ΕΡΤ ο πρόεδρός του Βασίλης Κορκίδης, το 2024 καταγράφεται ήπια αλλά σταθερή αύξηση του τζίρου, κυρίως στα αστικά κέντρα, με ενίσχυση από την τουριστική κίνηση. Παρότι μέρος της ανόδου αποδίδεται στον πληθωρισμό και οι καταναλωτές εμφανίστηκαν πιο προσεκτικοί στις αγορές τους, η συνολική εικόνα κρίνεται καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το θετικό αυτό «ταμείο» της αγοράς, σε συνδυασμό με την αυξημένη επισκεψιμότητα στα φυσικά καταστήματα τον Δεκέμβριο, διαμορφώνει τις προσδοκίες και για την πορεία των φετινών εκπτώσεων.

Τι ισχύει για τις εκπτώσεις

-Είναι προαιρετικό τα καταστήματα να συμμετάσχουν στο θεσμό των χειμερινών εκπτώσεων του 2026.

-Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις προσφέρουν μειωμένα προϊόντα θα πρέπει να γνωρίζουν πως υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, κάθε κατάστημα θα πρέπει να επιδεικνύει με απόλυτη σαφήνεια:

Με αυτόν τον τρόπο δεν εφαρμόζονται παραπλανητικές πρακτικές και διασφαλίζεται η δυνατότητα αντικειμενικής σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων.

Τα δικαιώματα

Εάν οι καταναλωτές αντιμετωπίσουν προβλήματα με ελαττωματικά προϊόντα, παραπλανητικές τιμές ή άλλες αθέμιτες πρακτικές, τότε μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές.

Η ενημέρωση και η επαγρύπνηση είναι τα καλύτερα εργαλεία για μια επιτυχημένη και ασφαλή εμπειρία αγορών κατά την περίοδο των προσφορών που αρχίζει στις αρχές του 2026.

-την αρχική τιμή του προϊόντος
-και την τελική του τιμή μετά την έκπτωση.

Αυτή η διπλή αναγραφή δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα των καταναλωτών που τους επιτρέπει να επαληθεύουν το πραγματικό ύψος της προσφοράς.

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