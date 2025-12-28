Οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις συνομιλίες με τον Τραμπ – Στήριξη σε Ζελένσκι από ΕΕ και Καναδά

Την Κυριακή (28/12) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθεί η αναζήτηση ενός πιθανού δρόμου για τον τερματισμό του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Εν όψει της συνάντησης, ο Ζελένσκι είχε διαβουλεύσεις με σειρά συμμάχων. Με πρωτοβουλία του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε αρκετούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και εκπροσώπους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, για τις επικείμενες συνομιλίες του με τον Τραμπ, όπως ανακοίνωσε το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση.

«Πλήρης στήριξη» από Ευρώπη και Καναδά

Για το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν έγιναν γνωστές συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Στην ανακοίνωση αναφέρεται μόνο ότι έντεκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Καναδά, καθώς και η ηγεσία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την «πλήρη στήριξή» τους και υπογράμμισαν ότι θα εργαστούν «σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία».

Ο ίδιος ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το 20σέλιδο σχέδιο ειρήνης που παρουσίασε την παραμονή των Χριστουγέννων. Κεντρικό ζήτημα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ώστε να αποτραπεί μακροπρόθεσμα ένας νέος ρωσικός επιθετικός πόλεμος. Το σχέδιο των 20 σημείων βασίζεται σε ένα προηγούμενο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων που είχε παρουσιαστεί τον Νοέμβριο και είχε επικριθεί ως ιδιαίτερα φιλικό προς τη Ρωσία.

Επιφυλάξεις στη Μόσχα

Η ρωσική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τον λεγόμενο ειρηνευτικό σχεδιασμό για την Ουκρανία και δηλώνει ότι δεν προτίθεται να τον αξιολογήσει.

Ενημέρωση των Ευρωπαίων μετά τη συνάντηση

Καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Χάλιφαξ του Καναδά με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Η συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, την Κυριακή στις 13:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 15:00, αλλά, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, επισπεύσθηκε. Στη συνάντηση δεν θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ρωσίας ή της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη γερμανική Tagesschau, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου. Ο Ζελένσκι έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα ενημερώσει άμεσα τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Νέες απειλές από τον Πούτιν

Από το Κρεμλίνο ακούστηκαν, ενόψει της συνάντησης, δηλώσεις παρόμοιες με εκείνες που προηγούνται σχεδόν κάθε γύρου συνομιλιών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου με ειρηνικά μέσα και απείλησε εκ νέου ότι η Ρωσία θα επιβάλει τους στόχους της με τη βία, εάν το Κίεβο δεν υποχωρήσει.

«Αν ο μηχανισμός εξουσίας στο Κίεβο δεν είναι έτοιμος να ρυθμίσει το ζήτημα ειρηνικά, τότε θα επιλύσουμε όλα τα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης με στρατιωτικά μέσα», δήλωσε ο Πούτιν. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν νέα εδάφη, μεταξύ άλλων στην περιοχή του Ντονέτσκ. Στη Ρωσία ο πόλεμος δεν επιτρέπεται να αποκαλείται «πόλεμος», αλλά χαρακτηρίζεται επισήμως ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ο Ζελένσκι κατηγορεί επανειλημμένα τον Πούτιν ότι ψεύδεται για τις υποτιθέμενες εδαφικές κατακτήσεις. Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προτάσεις συμβιβασμού για τα ανοιχτά εδαφικά ζητήματα, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν «κόκκινες γραμμές για την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό».

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις

Τις τελευταίες ώρες, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες μαζικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι επιθέσεις αυτές ανέδειξαν τη σαφή αντίθεση ανάμεσα «στην ετοιμότητα της Ουκρανίας να επιτύχει μια διαρκή ειρήνη και στην αποφασιστικότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο».

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