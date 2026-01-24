Χρηστίδης: Καθοριστική η συμβολή των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στο “πάγωμα” της συμφωνίας Mercosur

Ως μια μεγάλη νίκη χαρακτήρισε το “πάγωμα” της συμφωνίας Mercosur και την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο OPEN και την εκπομπή “Τώρα Μαζί”.

«Το πρώτο που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στο τραπέζι μας, δηλαδή τα προϊόντα, τα οποία τρώμε να είναι προστατευμένα, ασφαλή, να ξέρουμε ότι μπορούμε να τα δώσουμε στα παιδιά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν εξυπηρετείται από τις χώρες Mercosur», σημείωσε.

Εξήρε, παράλληλα, τη στάση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι «συνέβαλαν με την ψήφο τους, ώστε να πάει η υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε σε κόντρα με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα αυτό το οποίο ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ είναι τα εθνικά μας συμφέροντα, είναι οι αγρότες, ό, τι και αν ψηφίζουν, ό, τι και αν έχουν υποστηρίξει».

Αναφορικά με τις καταστροφικές πλημμύρες και τον θάνατο μιας γυναίκας στη Γλυφάδα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου και απραξία, ενώ υπενθύμισε ότι ο ίδιος, ως Βουλευτής του Νοτίου Τομέα, είχε καταθέσει από το 2023 Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις για την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων.

«Η εικόνα αυτή είναι η εικόνα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Είναι η εικόνα της Άνω Γλυφάδας. Έχουμε ένα ταμείο, το οποίο λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ρωτάω: πόσα χρήματα από αυτό το Ταμείο πήγαν σε αντιπλημμυρικά έργα στον Νότιο Τομέα, στον οποίο, τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες και νέους κατοίκους;» διερωτήθηκε.

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει να καταργήσει την Αυτοδιοίκηση στην πράξη, λέγοντας ότι «δεν της δίνει αρμοδιότητες, δεν της δίνει πόρους. Ας δώσει, λοιπόν, τη δυνατότητα στους Δήμους, στις Περιφέρειες να δουν τι συμβαίνει με το ρέμα της Πικροδάφνης, το οποίο συζητάμε εδώ και δεκαετίες, τι προβλήματα υπάρχουν και πάνω από 100 οικογένειες αγωνιούν κάθε φορά μην τους πάρει το σπίτι μια πλημμύρα».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι για το ζήτημα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα, «δεν τίθεται θέμα προσώπων αλλά πολιτικών επιλογών».