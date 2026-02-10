Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Κίνδυνοι στην πρόταση της Κομισιόν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Σοβαρές επιφυλάξεις για τη μορφή και τη λειτουργία της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2028-2034 εκφράζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), προειδοποιώντας ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέχει αυξημένους κινδύνους ως προς τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Στη γνώμη του, το ΕΕΣ επισημαίνει πως η κατάργηση του ξεχωριστού αγροτικού ταμείου και η ενσωμάτωση της ΚΑΠ στο νέο ενιαίο Ευρωπαϊκό Ταμείο συνιστούν μια ριζική θεσμική αλλαγή, χωρίς ιστορικό προηγούμενο από την καθιέρωση της πολιτικής το 1962. Παράλληλα, τονίζεται ότι η πιο σύνθετη νομική δομή και οι διαδικασίες έγκρισης των εθνικών σχεδίων ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις και να εντείνουν την αβεβαιότητα για τους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να παρέχει ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τις προτάσεις της Κομισιόν για την ΚΑΠ και την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ).

Σύμφωνα με το ΕΕΣ, το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης της νέας ΚΑΠ θα προσδιοριστεί μόνο μετά την έγκριση των εθνικών σχεδίων, γεγονός που καθιστά δύσκολη τόσο τη σύγκριση με το υφιστάμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο όσο και τον έγκαιρο προγραμματισμό των αγροτών. Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι η αυξημένη ευελιξία που δίνεται στα κράτη-μέλη δεν πρέπει να υπονομεύει τους κοινούς στόχους της πολιτικής ούτε να οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ενώ η πλήρης ιχνηλασιμότητα των κονδυλίων έως τον τελικό δικαιούχο χαρακτηρίζεται απολύτως απαραίτητη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εισηγήτρια της γνώμης του ΕΕΣ, Ιλιάνα Ιβάνοβα, προειδοποίησε ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική της ΚΑΠ ενδέχεται να οδηγήσει σε πολύπλοκες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση και άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών, διατηρώντας παράλληλα την αβεβαιότητα γύρω από τον τελικό προϋπολογισμό της πολιτικής. Όπως σημείωσε, η απλούστευση δεν μπορεί να επιτευχθεί σε βάρος της λογοδοσίας, ενώ η διαδρομή των χρημάτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ έως τους γεωργούς πρέπει να παραμένει απολύτως διαφανής.

Κλείνοντας, η κ. Ιβάνοβα υπογράμμισε ότι για τους αγρότες η θεσμική αστάθεια δεν θα πρέπει να προστίθεται στους ήδη υπάρχοντες κινδύνους, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι «σαφήνεια, προβλεψιμότητα και δικαιοσύνη» αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια ΚΑΠ που στηρίζει ουσιαστικά τον αγροτικό κόσμο. Όπως κατέληξε χαρακτηριστικά, η πρόταση «δεν είναι ακόμη ώριμη για συγκομιδή».