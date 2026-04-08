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ΥΠΑΑΤ: Καμία χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό ενόψει Πάσχα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:56 - 08 Απρ 2026

ΥΠΑΑΤ: Καμία χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό ενόψει Πάσχα

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει για την επιδημιολογική πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, υπογραμμίζοντας ότι κεντρικός στόχος παραμένει η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς, χωρίς καμία χαλάρωση, με αυστηρή επιτήρηση και πλήρη συμμόρφωση.

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, κατά το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 5 Απριλίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 2.147 κρούσματα, ενώ οι πληγείσες εκτροφές ανέρχονται σε 2.655. Μόνο για φέτος, στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 5 Απριλίου 2026, έχουν καταγραφεί 125 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ νέες εστίες εντοπίστηκαν στην Πρέβεζα, στην Ευρυτανία και στην Ιθάκη. Η επιζωοτία εξακολουθεί να απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση, στενό συντονισμό και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων.

Ενόψει της πασχαλινής περιόδου, ισχύουν ειδικές οδηγίες για τις μετακινήσεις και τις σφαγές. Στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη εφαρμόζεται καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων. Μετακινήσεις προς σφαγή επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας δειγματοληψίας σιέλου PCR. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι στοχευμένοι και συντονισμένοι έλεγχοι σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με αξιοποίηση πληροφοριών και σε στενή συνεργασία των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Στο πλαίσιο του συντονισμού με την ΕΛ.ΑΣ., από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 5 Απριλίου 2026 έχουν διενεργηθεί συνολικά 52.051 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 94 παραβάσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 93 συλλήψεις. Ειδικά για το τελευταίο δίμηνο, από 1 Φεβρουαρίου έως 5 Απριλίου 2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 35.316, οι βεβαιωμένες παραβάσεις σε 54 και οι συλλήψεις σε 56.

Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, η χρονική περίοδος επιτήρησης και δειγματοληψίας στο πεδίο καλύπτει το διάστημα από 15 Μαρτίου 2026 έως 7 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 25 κρούσματα, ενώ οι προσβεβλημένες εκτροφές ανέρχονται σε 30. Η επιτήρηση κάλυψε 205 εκτροφές προβάτων, 10 εκτροφές αιγών, 11 εκτροφές βοοειδών και 56 μικτές εκτροφές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κλινικής επιτήρησης και της ιχνηλάτησης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 282 εκτροφές, ενώ ελέγχθηκαν εργαστηριακά 12.568 δείγματα. Το ποσοστό θετικών εκτροφών επιτήρησης ανέρχεται σε 10,64%.

Το ΥΠΑΑΤ υπογραμμίζει ότι πρώτη προτεραιότητα παραμένει η αποτροπή κάθε περαιτέρω διασποράς των νοσημάτων. Η πλήρης αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας, η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, η εντατική επιτήρηση και η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας.

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