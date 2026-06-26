Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους Κρητικούς αγρότες, οι οποίοι δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Η υπόθεση αφορά παραγωγούς που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δήλωσαν ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή της Καστοριάς, προκειμένου να λάβουν οικονομικές ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα.

Κατά την κατηγορία, οι εκτάσεις εμφανίζονταν είτε ως βοσκότοποι είτε ως καλλιεργήσιμες με ελαιόδεντρα και αμυγδαλιές, καλλιέργειες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν ευδοκιμούν στην περιοχή της Καστοριάς.

Το δικαστήριο, με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία, απάλλαξε μία από τις κατηγορούμενες, κάνοντας δεκτό τον ισχυρισμό της ότι είχε εξαλειφθεί το αξιόποινο της πράξης, καθώς επέστρεψε εντόκως το σύνολο των χρημάτων που είχε εισπράξει. Το ποσό που επέστρεψε ανέρχεται περίπου στις 30.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι δικαστές προχώρησαν σε μετατροπή των κατηγοριών για ορισμένους από τους καταδικασθέντες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μειώθηκαν και τα ποσά που είχαν αρχικά καταλογιστεί στο κατηγορητήριο.

Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δικαστική διαδικασία, καθώς εκπροσωπήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης από τους συνηγόρους υπεράσπισής τους.

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, όταν το δικαστήριο θα εξετάσει τα αιτήματα της υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και στη συνέχεια θα ανακοινώσει τις ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης.