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Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:30 - 30 Ιουν 2026

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Reporter.gr Newsroom
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Η καθοδική πορεία του ζωικού κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίστηκε και το 2025, επιβεβαιώνοντας μια τάση που καταγράφεται σταθερά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Η μείωση αφορά όλες τις βασικές κατηγορίες εκτρεφόμενων ζώων, με τις μεγαλύτερες απώλειες να εντοπίζονται στα αιγοπρόβατα.

Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν ότι το 2025 στην ΕΕ καταγράφηκαν:

  1. 131,5 εκατομμύρια χοίροι,
  2. 71,6 εκατομμύρια βοοειδή,
  3. 55,3 εκατομμύρια πρόβατα,
  4. 10,2 εκατομμύρια αίγες.

Σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 0,5%, των βοοειδών κατά 0,4%, των προβάτων κατά 2,2% και των αιγών κατά 2,5%, με τις δύο τελευταίες κατηγορίες να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση.

Μια πτωτική πορεία που διαρκεί δέκα χρόνια

Η εικόνα του 2025 αποτελεί συνέχεια μιας μακροχρόνιας τάσης συρρίκνωσης του ευρωπαϊκού ζωικού κεφαλαίου. Σε σχέση με το 2015, ο πληθυσμός των χοίρων έχει μειωθεί κατά 8,9%, των βοοειδών κατά 9,7%, των προβάτων κατά 12,2% και των αιγών κατά 17,5%.

Η μεγαλύτερη δεκαετής απώλεια καταγράφεται στις αίγες, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος της κτηνοτροφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιες χώρες διαθέτουν το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο

Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία ανά κράτος-μέλος, που αφορούν το 2024, η Ισπανία διατηρεί κυρίαρχη θέση τόσο στην εκτροφή χοίρων όσο και προβάτων, συγκεντρώνοντας το 26,2% του συνολικού πληθυσμού χοίρων της ΕΕ και το 23,8% των προβάτων.

Στα βοοειδή, πρώτη είναι η Γαλλία, με μερίδιο 22,9% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης, ενώ η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις αίγες, συγκεντρώνοντας το 24,6% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Ιδιαίτερη εξειδίκευση εμφανίζουν και άλλες χώρες. Η Ιρλανδία διαθέτει το 8,8% των βοοειδών της ΕΕ, ποσοστό που ξεπερνά οριακά εκείνα της Ισπανίας και της Ιταλίας, ενώ η Δανία συγκεντρώνει επίσης το 8,8% του πληθυσμού χοίρων, λίγο χαμηλότερα από τη Γαλλία.

Στην εκτροφή προβάτων, μετά την Ισπανία ακολουθούν η Ρουμανία, με το 18,5% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, και η Ελλάδα, με ποσοστό 13,8%.

Η εικόνα στην παραγωγή κρέατος

Στην παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου κρέατος, τα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι περίπου τα τρία τέταρτα της συνολικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προήλθαν από τέσσερις χώρες.

Η Ισπανία κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο, παράγοντας το 26,2% του συνόλου, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 18,1% –σχεδόν αποκλειστικά πρόβειο κρέας–, την Ιρλανδία με 15,4%, επίσης αποκλειστικά πρόβειο κρέας, και την Ελλάδα με ποσοστό 14%.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat για το 2026, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παραγωγός κατσικίσιου κρέατος.

Οι λόγοι της συνεχούς μείωσης

Η συνεχιζόμενη υποχώρηση του ζωικού κεφαλαίου αποδίδεται από αναλυτές του αγροδιατροφικού τομέα σε ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αύξηση του κόστους παραγωγής, οι αυστηρότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές απαιτήσεις, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, αλλά και η σταδιακή μεταβολή των διατροφικών συνηθειών σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, όπου παρατηρείται στροφή προς πρότυπα με μικρότερη κατανάλωση ζωικών προϊόντων.

Η Eurostat εκτιμά ότι οι τάσεις αυτές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή του κλάδου στις νέες οικονομικές, περιβαλλοντικές και καταναλωτικές συνθήκες.

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