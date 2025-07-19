ΟΠΑΠ: Ισχυρές επιδόσεις με επίκεντρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία

Ο ΟΠΑΠ, η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, συνεχίζει τις υψηλές «πτήσεις» με «καύσιμο» τις βασικές πρωτοβουλίες της επιχειρηματικής στρατηγικής Fast Forward, η οποία εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία,με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών από τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες της εταιρείας, τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι.

Η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό γίνεται με ορίζοντα το μέλλον του ΟΠΑΠ, αλλά έχει ήδη αποδώσει καρπούς και στο παρόν, με την εταιρεία να καταγράφει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Επιπλέον, η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας, «αγγίζοντας» μέχρι και τις πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ.

ΧΡΟΝΙΑ-ΡΕΚΟΡ ΤΟ 2024 - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 2025

Το 2024 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τον ΟΠΑΠ, καθώς ξεπεράστηκαν σημαντικά ρεκόρ σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων. Χαρακτηριστικά, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν στα €2.296,2 εκατ. (+10% σε σχέση με το 2023), τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €832 εκατ. (+14% ετησίως) και τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα €485,8 εκατ. (+19% ετησίως).

Επιπλέον, η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναμένει ότι και το 2025 θα είναι έτος ανάπτυξης, χάρη στην ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική του, τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄τριμήνου δικαιολογούν αυτήν την εκτίμηση.

Ειδικότερα, το 2025 ξεκίνησε με ισχυρές επιδόσεις και σημαντική οργανική ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική του online καναλιού, αλλά και τη δυναμική δραστηριότητα του retail δικτύου. Συγκεκριμένα, τα GGR του α΄τριμήνου ανήλθαν στα €595 εκατομμύρια (+8,2% σε σχέση με το α΄τρίμηνο 2024). Αντίστοιχα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €207,1 εκατομμύρια (+8,8% ετησίως) και τα καθαρά κέρδη τριμήνου έφτασαν τα €123,4 εκατομμύρια (+8,9% σε ετήσια βάση).

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου σε αναλυτές, ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει η εταιρεία στην προώθηση καινοτομιών, με γνώμονα την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών.

Κρίσιμο ρόλο σε αυτό παίζουν οι ψηφιακές λύσεις, τομέας στον οποίο η εταιρεία επενδύει και ενισχύεται συνεχώς. Μεταξύ άλλων, ο ΟΠΑΠ αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής εκμάθησης (machine learning), με στόχο την προώθηση εμπειριών που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών. Παράλληλα, τα loyalty προγράμματα του ΟΠΑΠ για τις online πλατφόρμες του, τα οποία συμπλήρωσαν ένα χρόνο από το λανσάρισμα τους, συνεχίζουν να ενισχύουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα επιτεύγματα της εφαρμογής OPAP Store App, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ. Όπως τονίστηκε, η χρήση της εφαρμογής έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, ενισχύοντας ιδιαίτερα την αλληλεπίδραση με τους παίκτες, μέσω της προσωποποιημένης εμπειρίας που προσφέρει. Χαρακτηριστικά, σχεδόν το ένα τρίτο της παικτικής δραστηριότητας στα καταστήματα προέρχεται πλέον μέσω της εφαρμογής, γεγονός που αναδεικνύει την αποδοτικότητα και την απήχησή της μεταξύ των πελατών.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τον κύριο Karas, η συνεχιζόμενη επιτυχία πρωτοβουλιών όπως το OPAP Store App, δημιουργεί την αισιοδοξία ότι ο ΟΠΑΠ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής εξέλιξης του retail κλάδου συνολικά.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώθηκε ότι η εταιρεία, εντός των επόμενων ετών, θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες λύσεις, mobile εφαρμογές και εξελιγμένα οπτικοακουστικά συστήματα, προχωρώντας σε σημαντικές αναβαθμίσεις των τεχνολογιών και του εξοπλισμού που είναι διαθέσιμα στο δίκτυο καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY.

Πέρα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την επιτυχία του ΟΠΑΠ παίζει και η υλοποίηση καινοτομιών στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη επανατοποθέτηση του ΛΟΤΤΟ και του ΤΖΟΚΕΡ, που έχει οδηγήσει σε αυξημένη αλληλεπίδραση με την πελατειακή βάση και στην ενίσχυση των μεγεθών τους. Υπενθυμίζεται ότι το ΛΟΤΤΟ έχει μετατραπεί σε παιχνίδι μηνιαίων καταβολών κερδών, ενώ στο ΤΖΟΚΕΡ έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα εγγυημένα κέρδη για τους νικητές της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας.

Επιπλέον, το Eurojackpot, το μεγάλο πανευρωπαϊκό παιχνίδι που λανσαρίστηκε πέρσι στην ελληνική αγορά και προσφέρει κέρδη έως €120 εκατομμύρια, έχει προσελκύσει νέους πελάτες στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Μάλιστα, το ενδιαφέρον γύρω από το παιχνίδι παρέμεινε υψηλό, μέσω ειδικών κληρώσεων που πραγματοποιήθηκαν για τους παίκτες στην Ελλάδα. Ακόμη, σημαντική επιτυχία έχουν καταγράψει ιδιαίτερες προωθητικές ενέργειες (π.χ. ΣΚΡΑΤΣ Δεύτερη Ευκαιρία) και παιχνίδια με ειδικά, περιοδικά χαρακτηριστικά, όπως η ειδική πασχαλινή έκδοση του Λαϊκού Λαχείου.

Επίσης, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη της εμπειρίας των πελατών. Μεταξύ άλλων, τα καταστήματα ΟΠΑΠ συνεχίζουν να εξελίσσονται ως προορισμοί προσιτής διασκέδασης και κοινωνικής συνάθροισης, μέσω διάφορων πρωτοβουλιών. Τα εβδομαδιαία διαδραστικά Football Party, με αφορμή σημαντικούς αγώνες ποδοσφαίρου, δημιούργησαν ενθουσιασμό και αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ελκυστικά για τα νεαρότερα κοινά. Ακόμη, ο ΟΠΑΠ αξιοποιεί τις χορηγικές συνεργασίες της μητρικής του, Allwyn, με την Formula 1 και την McLaren. Στο πλαίσιο αυτό, οι fans της Formula 1 στην Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το μονοθέσιο της McLaren, αλλά και να επισκεφθούν καταστήματα ΟΠΑΠ, στα οποία είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια μοναδική digital εμπειρία με προσομοιωτές (simulators). Οι online δραστηριότητες, οι οποίες εκ φύσης προσφέρουν ψηφιακές εμπειρίες, εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία. Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ έχει καταγράψει υψηλούς διψήφιους ρυθμούς, σε όλες τις κατηγορίες διαδικτυακών παιχνιδιών, χάρη στα online loyalty προγράμματα και σε ειδικές προωθητικές ενέργειες, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η διεύρυνση της βάσης ενεργών πελατών, τόσο για τη Stoiximan, όσο και για τις διαδικτυακές πλατφόρμες του ΟΠΑΠ. Τέλος, όσον αφορά στα VLTs, συνεχίστηκε η προσθήκη νέων παιχνιδιών στο χαρτοφυλάκιο PLAY, καθώς και η ανανέωση του «στόλου» των παιγνιομηχανημάτων, ώστε να παρέχεται στους πελάτες μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη παικτική εμπειρία.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΠΑΠ FORWARD TALKS

Πέρα όμως από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η καινοτομία είναι μια έννοια που αφορά άμεσα και τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία υλοποίησε πρόσφατα την πρωτοβουλία ΟΠΑΠ Forward TALKS. Πρόκειται για μια νέα δράση, που αποτελεί μέρος του προγράμματος επιχειρηματικότητας ΟΠΑΠ Forward, το οποίο στηρίζει 81 δυναμικές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία ΟΠΑΠ Forward TALKS είναι μία νέα πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ επιχειρηματιών και στελεχών της αγοράς σχετικά με την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου, έδωσαν δυναμικό παρών ιδρυτές και υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, μέντορες και στρατηγικοί συνεργάτες του προγράμματος, στελέχη του ΟΠΑΠ και σημαντικοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το θετικό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ Forward στην ελληνική οικονομία, μέσα από τα success stories εταιρειών του προγράμματος. Σημειώνεται ότι μέσω του ΟΠΑΠ Forward, 81 επιχειρήσεις από 7 διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας έχουν βρει τον δρόμο προς την επιτυχία, χάρη σε νέες στρατηγικές, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2016, οι εταιρείες του προγράμματος έχουν αυξήσει τον τζίρο τους κατά €635 εκατομμύρια. Επίσης, έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 3.500 νέες άμεσες και πάνω από 25.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες και τα στελέχη που συμμετείχαν στο ΟΠΑΠ Forward TALKS παρουσίασαν τη δική τους οπτική σχετικά με τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, τη σημασία της επιτυχίας, την αλλαγή κουλτούρας στις εταιρείες, τις στρατηγικές συνεργασίες, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, καθώς και τις διεθνείς προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2025

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