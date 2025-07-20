ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΤΖΟΚΕΡ: Σήμερα στις 22:00 η κλήρωση για το mega τζακ ποτ των €13,8 εκατ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10:25 - 20 Ιουλ 2025

ΤΖΟΚΕΡ: Σήμερα στις 22:00 η κλήρωση για το mega τζακ ποτ των €13,8 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τα ομαδικά δελτία του opaponline.gr αυξάνονται οι πιθανότητες των παικτών να κερδίσουν!

Την ευκαιρία να γίνουν πλουσιότεροι κατά 13,8 εκατομμύρια ευρώ έχουν οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ αυτήν την Κυριακή, έπειτα από 33 συνεχόμενα τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί στο παιχνίδι.

Η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται σήμερα στις 21:30 και μπορεί να γίνει και διαδικτυακά, με μόλις λίγα κλικ, μέσω του opaponline.gr και του Opaponline App.

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 13,8 εκατομμυρίων ευρώ, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ διεκδικούν επίσης από 100.000 ευρώ για κάθε επιτυχία στη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού.

Μάλιστα, για όλους τους νέους διαδικτυακούς παίκτες υπάρχει διαθέσιμη προσφορά* χωρίς κατάθεση τόσο στο opaponline.gr όσο και στο Opaponline App. Για την προσφορά* ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Με το ΤΖΟΚΕΡ Group Play μοιράζεσαι το παιχνίδι

Όλοι οι διαδικτυακοί παίκτες ΤΖΟΚΕΡ έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αφού μπορούν, από όπου κι αν βρίσκονται, να συμμετέχουν σε ομαδικά δελτία.

Όσοι επιλέξουν να παίξουν ΤΖΟΚΕΡ online με ομαδικό δελτίο, αυξάνουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν αφού όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς. Παράλληλα, είναι σίγουρο πως θα πετύχουν τον αριθμό ΤΖΟΚΕΡ, αφού όλα τα ομαδικά δελτία έχουν επιπλέον συμπληρωμένα και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2025 - 10:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λειψυδρία προ των πυλών στην Αττική – Κοντά σε ιστορικά χαμηλά οι βασικοί ταμιευτήρες νερού
Ειδήσεις

Λειψυδρία προ των πυλών στην Αττική – Κοντά σε ιστορικά χαμηλά οι βασικοί ταμιευτήρες νερού

Καύσωνας των έξι 24ώρων – Πού και πότε ο υδράργυρος θα χτυπήσει «κόκκινο»
Ειδήσεις

Καύσωνας των έξι 24ώρων – Πού και πότε ο υδράργυρος θα χτυπήσει «κόκκινο»

Συρία: Σταμάτησαν οι συγκρούσεις στη Σουέιντα - Οι Δρούζοι ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης
Ειδήσεις

Συρία: Σταμάτησαν οι συγκρούσεις στη Σουέιντα - Οι Δρούζοι ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής
Ανακοινώσεις

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:25

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα από το 2027 - Οι δικαιούχοι

Εργασιακά
12/08/2026 - 11:13

ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1000 θέσεις εργασίας άνεργων πτυχιούχων

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/08/2026 - 10:55

ABOUT YOU Marketplace: Πρεμιέρα στην Ελλάδα με περισσότερους από 900 πωλητές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 10:44

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 10:43

Είναι η αμυντική συμφωνία της Μέκκας το «ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

Πολιτική
12/08/2026 - 10:22

Παπαθανάσης: Πάνω από €1 δισ. το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/08/2026 - 10:14

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

Αναλύσεις
12/08/2026 - 10:09

ΧΑ: Ανοικτή σε όλα τα σενάρια η πορεία του ΓΔ με το βλέμμα στις ανακοινώσεις του MSCI

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 09:57

Ασία: Άνοδος στη Νότια Κορέα με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/08/2026 - 09:54

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:39

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση μισθών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 09:09

«Απλώς κάνω ό,τι μου λένε» λέει ο Τραμπ για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία

Αναλύσεις
12/08/2026 - 08:45

Goldman Sachs: Νέα αναβάθμιση για τη HELLENiQ ENERGY – Οι προβλέψεις για τη χρηματιστηριακή πορεία

Οικονομία
12/08/2026 - 08:31

Με τον αραμπά τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων - Προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 07:59

Οι αντιδράσεις κατά των data centers στις ΗΠΑ κλιμακώνονται

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 07:51

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ