Συρία: Σταμάτησαν οι συγκρούσεις στη Σουέιντα - Οι Δρούζοι ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης

Η προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας διαβεβαίωσε ότι οι μάχες στη Σουέιντα σταμάτησαν, αφού οι Δρούζοι ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης και ξεκίνησε η αναδιάταξη κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή, η οποία συγκλονίστηκε από διακοινοτικές συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 940 ανθρώπους την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η Σουέιντα έχει εκκενωθεί από μαχητές όλων των φυλών και οι μάχες στις συνοικίες της πόλης έχουν σταματήσει», αναφέρει εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών σε ανάρτησή του στο Telegram.

Θολή, ωστόσο, παραμένει η κατάσταση εκτός της πόλης στην υπόλοιπη, επαρχία, όπου σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση και μια ομάδα ενόπλων, οι διακοινοτικές συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και φυλών Βεδουίνων συνεχίζονταν.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι μαχητές των φυλών συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την πόλη και μετά την αποχώρησή τους και ότι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε άλλες περιοχές της επαρχίας.

Ο τοπικός ενημερωτικός ιστότοπος Suwayda24 έκανε λόγο για σφοδρές μάχες στην κοινότητα Αρίκα, στα βόρεια της πόλης.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες βράδυ (19/7) στη Δαμασκό ο υπουργός Πληροφοριών Χάμζα Μουστάφα παραδέχτηκε ότι η εκεχειρία είναι «εύθραυστη». Εξήγησε ότι έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση εφαρμογής της συμφωνίας, με «την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σουέιντα», όχι όμως και στην ίδια την πόλη.

Η δεύτερη φάση προβλέπει το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων μεταξύ των επαρχιών Σουέιντα και Ντεράα, ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άμαχοι και οι τραυματίες, πρόσθεσε. Η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Σουέιντα θα γίνει σε μεταγενέστερη φάση.