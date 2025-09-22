ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Allwyn αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην PrizePicks και δημιουργεί μια νέα δύναμη διασκέδασης παγκοσμίως
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:40 - 22 Σεπ 2025

Η Allwyn αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην PrizePicks και δημιουργεί μια νέα δύναμη διασκέδασης παγκοσμίως

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Allwyn International AG, εταιρεία παιγνίων και διασκέδασης με βάση τις λοταρίες, και η PrizePicks, ο μεγαλύτερος πάροχος παιχνιδιών daily fantasy sports ("DFS") στη Βόρεια Αμερική και βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν συνάψει οριστική συμφωνία, ώστε η Allwyn να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στην PrizePicks. Η Allwyn συμφώνησε να εξαγοράσει μερίδιο περίπου 62,3% στην PrizePicks, έναντι αναμενόμενου αρχικού τιμήματος ύψους 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά, γεγονός που προσδιορίζει την αρχική εταιρική αξία της PrizePicks στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Εάν η PrizePicks επιτύχει συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης εντός των επόμενων τριών ετών, το πρόσθετο τίμημα σε μετρητά, που προβλέπεται από τη συμφωνία, θα μπορούσε να αυξήσει την εκτιμώμενη εταιρική αξία στα 4,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ, κατά μέγιστο.  

Από την ίδρυσή της, το 2015, η PrizePicks έχει καθιερωθεί ως ο ηγέτης του κλάδου των παιχνιδιών DFS, μέσω κορυφαίων προϊοντικών καινοτομιών και της βαθιάς δέσμευσής της στην κοινότητα των παικτών της. Η PrizePicks προσφέρει στους φιλάθλους νέους τρόπους για να ασχοληθούν με τα αγαπημένα τους αθλήματα – συμπεριλαμβανομένων δωρεάν παιχνιδιών και προϊόντων peer-to-peer, που μοιάζουν με τουρνουά και επιτρέπουν στους φιλάθλους να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους ενάντια σε άλλους παίκτες. Έχει προσελκύσει μια ιδιαίτερα ενεργή βάση εκατομμυρίων μηνιαίων ενεργών χρηστών σε περισσότερες από 45 πολιτείες των ΗΠΑ και αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους παιχνιδιών DFS στη χώρα. Η εταιρεία σημειώνει σταθερά υψηλή διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία.

Για την Allwyn, η συναλλαγή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να εισέλθει στον στρατηγικής σημασίας κλάδο του αθλητισμού και της διασκέδασης στις ΗΠΑ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στη χώρα, πέρα από τη Λοταρία του Ιλινόις. Με κοινή πίστη στη δύναμη της τεχνολογίας, δέσμευση στο Υπεύθυνο Παιχνίδι και στην κοινωνική συνεισφορά, η PrizePicks συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό το διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο της Allwyn στον τομέα του casual entertainment – σε ευθυγράμμιση με το όραμά της να καταστεί η κορυφαία εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο.

Με το μέγεθος και τους πόρους της Allwyn, η PrizePicks θα έχει υποστήριξη, ώστε να επεκταθεί και να καινοτομήσει πιο γρήγορα, προσεγγίζοντας περισσότερους φιλάθλους από ποτέ.

Η PrizePicks θα λειτουργεί ως αυτόνομο brand εντός της Allwyn, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Mike Ybarra, και την υπάρχουσα ηγετική ομάδα, που θα διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου της στην εταιρεία. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας διαθέτει βαθιά εξειδίκευση στους κλάδους των βιντεοπαιχνιδιών και της διασκέδασης, καθώς και αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών στην ανάπτυξη προϊόντων που έχουν απήχηση σε κοινότητες παικτών. Ο Adam Wexler, συνιδρυτής της PrizePicks, θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Πληροφορίες για τη συναλλαγή

Το εκτιμώμενο αρχικό τίμημα σε μετρητά για την απόκτηση μεριδίου περίπου 62,3% στην PrizePicks από την Allwyn ανέρχεται σε 1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, υπό την αίρεση συνήθων προσαρμογών κλεισίματος συναλλαγής και βάσει προσδοκίας περί μηδενικών μετρητών και μηδενικού χρέους κατά το κλείσιμο. Επιπλέον, οι μέτοχοι της PrizePicks που πωλούν τα μερίδια τους ενδέχεται να λάβουν επιπλέον αντίτιμο, υπό προϋποθέσεις που θα αφορούν τις επιδόσεις της εταιρείας, το οποίο θα ανέρχεται σε έως και περίπου 1,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2029, βάσει δεικτών απόδοσης για την περίοδο 2026-28. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την εκτιμώμενη εταιρική αξία σε 4,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ, κατά μέγιστο. Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν από ορισμένες συνήθεις προβλέψεις ρευστότητας σε μια περίοδο πέντε ετών μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την αίρεση της ικανοποίησης ορισμένων προϋποθέσεων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης ή/και των εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η Allwyn αναμένει ότι η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού μετρητών από τον ισολογισμό της και χρηματοδότησης μέσω δανείων.

Η PrizePicks εμφάνισε προσαρμοσμένο EBITDA 339 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τον Ιούνιο του 2025, επιτυγχάνοντας αύξηση εσόδων άνω του 60% σε ετήσια βάση και ισχυρές ταμειακές ροές κατά την ίδια περίοδο.

Ο Karel Komarek, ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή θα συνεχίσει να δίνει ώθηση στη δυναμική της Allwyn και στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ. Η PrizePicks έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος στον κλάδο, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούν με τους αθλητές που θαυμάζουν και κάνοντας το παιχνίδι πιο συναρπαστικό και ελκυστικό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την PrizePicks, ώστε να διαμορφώσουμε το μέλλον του τομέα του casual entertainment».

Ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια σημαντική ευρωπαϊκή επένδυση και τη μεγαλύτερη επένδυση της Allwyn στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα. Η PrizePicks είναι μια εταιρεία με επιχειρηματικό πνεύμα που προσφέρει νέες δυνατότητες σε μια νέα γενιά φιλάθλων, οι οποίοι θέλουν να αλληλεπιδρούν με τα αγαπημένα τους αθλήματα και αθλητές, όχι μόνο να παρακολουθούν. Η PrizePicks δημιούργησε μια εύχρηστη πλατφόρμα, που απλοποιεί τη διαδικασία πραγματοποίησης εξειδικευμένων προβλέψεων. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Mike και την ομάδα της PrizePicks, καθώς και να υποστηρίξω την ανάπτυξη της εταιρείας».

Ο Stepan Dlouhy, Chief Investment Officer της Allwyn, δήλωσε: «Η εξαγορά της PrizePicks υπογραμμίζει την ικανότητά μας να υλοποιούμε τη φιλόδοξη επενδυτική στρατηγική μας. Η αγορά τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης των ΗΠΑ ήταν πάντα μια συναρπαστική ευκαιρία και η εστίασή μας αφορούσε την εύρεση των σωστών σημείων εισόδου. Κάναμε το πρώτο βήμα το 2023, με την εξαγορά της Λοταρίας του Ιλινόις, και στη συνέχεια, το 2024, ήμασταν στην ευχάριστη θέση να αποκτήσουμε πλειοψηφικό μερίδιο στην Instant Win Gaming (IWG), η οποία διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στις ΗΠΑ. Σήμερα, ανακοινώνουμε το επόμενο σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας. Η PrizePicks ταιριάζει απόλυτα στο όραμά μας για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της μεγάλης αγοράς του digital casual entertainment και είναι στην κατάλληλη θέση για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη».

Ο Mike Ybarra, Διευθύνων Σύμβουλος της PrizePicks, δήλωσε: «Σήμερα σηματοδοτείται η έναρξη ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για την PrizePicks και τη διευρυνόμενη κοινότητα των παικτών μας. Δεν υπήρξε ποτέ μία πιο συναρπαστική στιγμή για να διαμορφωθεί το μέλλον του κλάδου της διασκέδασης, δίνοντας προτεραιότητα στους φιλάθλους. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Allwyn, μια εταιρεία με παρόμοιες ιδέες με εμάς, που επιδιώκει να αλλάζει τα δεδομένα και μοιράζεται το πάθος μας για τολμηρές προϊοντικές καινοτομίες, θα επιταχύνουμε την αποστολή μας να κάνουμε τα παιχνίδια μας πιο διαδραστικά, πιο ελκυστικά και πιο εστιασμένα στην επιβράβευση των παικτών, όπου κι αν βρίσκονται».

Ο Adam Wexler, ιδρυτής της PrizePicks, δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα πιο προσβάσιμο είδος παιχνιδιών fantasy sports, που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους περιστασιακούς παίκτες. Καθώς ο κλάδος εξελισσόταν, η PrizePicks ήταν η πρώτη που επένδυσε στο πιο απλό μοντέλο πρόγνωσης και το εξέλιξε σε μεγάλη κλίμακα, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούν με τα παιχνίδια fantasy sports. Τώρα, με την υποστήριξη της Allwyn, θα επιταχύνουμε το όραμά μας και θα προσφέρουμε τα παιχνίδια μας σε ακόμη περισσότερους παίκτες, σε μια πολύ μεγαλύτερη σκηνή».

Η εξαγορά της PrizePicks έρχεται σε μια συναρπαστική στιγμή για την εξέλιξη της Allwyn. Το 2024, η εταιρεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 70% της Instant Win Gaming, κορυφαίου παρόχου ηλεκτρονικών στιγμιαίων παιχνιδιών (e-instants), και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στη Novibet, μια εταιρεία online αθλητικού στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών. Μαζί με την ανακοίνωση των νέων παγκόσμιων συνεργασιών με τη Formula 1 και τη McLaren, στις αρχές του 2025, οι συναλλαγές αυτές αυξάνουν την παρουσία της Allwyn σε ταχέως αναπτυσσόμενες και πλούσιες σε ευκαιρίες αγορές – προς όφελος τόσο των παικτών, όσο και της κοινωνίας.

Πρόσθετες για τα παιχνίδια Daily Fantasy Sports

Τα παιχνίδια Daily Fantasy Sports (DFS) είναι παιχνίδια που βασίζονται σε δεξιότητες και δίνουν στους φιλάθλους ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις αθλητικές τους γνώσεις σε δομημένους διαγωνισμούς που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς. Σε αντίθεση με το αθλητικό στοίχημα, που βασίζεται στις αποδόσεις που ορίζουν οι στοιχηματικές εταιρείες, τα παιχνίδια DFS απαιτούν από τους παίκτες να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους — από την ανάλυση των επιδόσεων των παικτών έως την κατανόηση των αναμετρήσεων — ώστε να δημιουργήσουν συνθέσεις (lineups) και να ανταγωνιστούν για έπαθλα. Αυτή η μορφή παιχνιδιού, που βασίζεται σε δεξιότητες, έχει εξελιχθεί σε έναν δημοφιλή τρόπο μέσω του οποίου οι φίλαθλοι μπορούν να ασχοληθούν πιο βαθιά με τα αθλήματα που αγαπούν, προσφέροντας μια επιπλέον διαδραστική εμπειρία, που συμπληρώνει τη ζωντανή παρακολούθηση αθλημάτων. Η PrizePicks δημιουργήθηκε με αυτό το σκεπτικό, προσφέροντας μια απλή και προσβάσιμη πλατφόρμα, που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι παρακολουθούν τα αθλήματα, διασκεδάζουν και δημιουργούν κοινότητες σήμερα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ράλι χωρίς «φρένα» για τον χρυσό – Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί η πορεία του
Εμπορεύματα

Ράλι χωρίς «φρένα» για τον χρυσό – Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί η πορεία του

Ρούτσι: Αντιπαράθεση στη Βουλή για το αίτημα εκταφής - Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης απαντά η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Ρούτσι: Αντιπαράθεση στη Βουλή για το αίτημα εκταφής - Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης απαντά η κυβέρνηση

Mediobanca: Βλέπει δεύτερο κύμα ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες - Οι τιμές στόχοι
Αναλύσεις

Mediobanca: Βλέπει δεύτερο κύμα ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες - Οι τιμές στόχοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «7 -500.000€» - Στο Γαλάτσι ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «7 -500.000€» - Στο Γαλάτσι ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ