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Ρούτσι: Αντιπαράθεση στη Βουλή για το αίτημα εκταφής - Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης απαντά η κυβέρνηση
Ειδήσεις
18:28 - 22 Σεπ 2025

Ρούτσι: Αντιπαράθεση στη Βουλή για το αίτημα εκταφής - Αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης απαντά η κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη συζήτηση προκάλεσε στη Βουλή το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας να προχωρήσει η εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις.

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, έθεσε το ζήτημα από το βήμα της Ολομέλειας, ζητώντας να υπάρξει άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του απεργού πείνας. «Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ταμπουρώνεται πίσω από το επιχείρημα ότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως για πρώτη φορά, όλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο, δεξιά και αριστερά, πέρα και πάνω από πολιτικές διαφορές, πρέπει να αναγνωρίσουμε το υπέρτατο αγαθό του ηθικού δικαίου».

Απαντώντας, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει σε τέτοια ζητήματα. «Όσον αφορά το θέμα του άτυχου και δυστυχή πατέρα, με τον οποίο συμπάσχουμε και όλοι υποκλινόμαστε, δεν είναι θέμα καμιάς κυβέρνησης», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι καμία πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να επιβάλει στη Δικαιοσύνη την απόφασή της.

«Δεν μπορεί κανένας υπουργός Δικαιοσύνης να διατάξει τη Δικαιοσύνη και να πει “κάνε αυτό, πάρε την άλφα ή τη βήτα απόφαση”. Αυτό είναι αποκλειστικά θέμα Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας σήμερα, ούτε εγώ ούτε κανένας, να σας δώσει απάντηση. Η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, θα της δοθεί η ευκαιρία να ξανααποφανθεί και εκεί μπορώ να σταματήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαμπρόπουλος.

Η υπόθεση έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς η τραγωδία των Τεμπών εξακολουθεί να βαραίνει το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν απαντήσεις, διαφάνεια και δικαίωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 18:37
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