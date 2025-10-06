Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ξεκινά πλήρη έρευνα για την εξαγορά της Novibet από την Allwyn

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) ανακοίνωσε την έναρξη πλήρους διερεύνησης της εξαγοράς της Novibet από την Allwyn, κίνηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές επιπτώσεις για την αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος και των online καζίνο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από προκαταρκτική αξιολόγηση, εκτιμά ότι η συγκέντρωση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις αρχές του ανταγωνισμού, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερβολική ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της Allwyn.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, η Allwyn, που ήδη κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά, θα αποκτήσει μερίδιο άνω του 70% τόσο στην ευρύτερη αγορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού, όσο και στην αγορά του διαδικτυακού καζίνο (πλην των παιχνιδιών πόκερ).

Η ΕΑ εκτιμά ότι η πράξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού, καθώς η Novibet θεωρείται ένας σημαντικός και δυναμικός παίκτης, ο οποίος έχει επηρεάσει θετικά τον ανταγωνισμό τα τελευταία χρόνια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η εξαγορά μπορεί να οδηγήσει σε οριζόντιες επιπτώσεις (μέσω μη συντονισμένης συμπεριφοράς) αλλά και σε κάθετες ή συσπειρωτικές επιπτώσεις μεταξύ των αγορών όπου δραστηριοποιούνται οι δύο εταιρείες.

Η ΕΑ θα εξετάσει διεξοδικά αν η συγκέντρωση αυτή περιορίζει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και αν απαιτούνται διορθωτικά μέτρα ή δεσμεύσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η έναρξη της πλήρους διερεύνησης δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία και πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς.

Η εξαγορά της Novibet από την Allwyn, αν εγκριθεί, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις συγκέντρωσης στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων, επηρεάζοντας τόσο τους παίκτες όσο και τη διαμόρφωση των συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο.