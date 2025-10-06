ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Θεοδωρικάκος: Διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου
Πολιτική
17:59 - 06 Οκτ 2025

Θεοδωρικάκος: Διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για ενίσχυση επενδύσεων και εμπορίου

Reporter.gr Newsroom
Διμερή συνάντηση και επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα (6/10) ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar Ibrahim Alkhorayef, και ο Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας, Saleh Al-Solami. Αύριο θα πραγματοποιηθεί πρωινό εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί υπήρξε συνάντηση με τη Σαουδαραβική αντιπροσωπεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα. Εξετάστηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, στην προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στις δύο χώρες, με έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, στην αγροδιατροφή και στις κατασκευές. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, ο Γ.Γ. Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, η Πρέσβης Κατερίνα Βαρβαρήγου και ο Πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, Ali Abdulrahman Bin Yousef.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είχαμε μια εξαιρετικά θετική και δημιουργική συνάντηση με τον Υπουργό Βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας, μιας χώρας με ισχυρό περιφερειακό και στρατηγικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την οποία έχουμε ουσιαστικές στρατηγικές σχέσεις. Οι εμπορικές μας συναλλαγές είναι περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κοινός μας στόχος είναι να τις ενδυναμώσουμε πολύ περισσότερο. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας στην πατρίδα μας σε πολλούς τομείς. Από την πλευρά μας ρίχνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη ενίσχυσης της ναυπηγικής βιομηχανίας, με επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, αλλά και σε πολύ σημαντικούς άλλους όπως είναι η αγροδιατροφή, η φαρμακευτική βιομηχανία και οι κατασκευές. Για τον σκοπό αυτό διευκολύνουμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε όλους αυτούς τους τομείς με δικές τους επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία».

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου τους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας. Περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και συζήτησαν για τις δυνατότητες συνεργασίας με επενδυτικούς φορείς της Σαουδικής Αραβίας στον κρίσιμο τομέα της ναυπηγοβιομηχανίας, αλλά και της αμυντικής βιομηχανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των Ναυπηγείων στην αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις με πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

