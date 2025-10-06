ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Συμφωνία Υπουργείου Μετανάστευσης και Υπερταμείου για μείωση δαπανών στις δομές φιλοξενίας και περιορισμό επιδομάτων
Ειδήσεις
17:51 - 06 Οκτ 2025

Συμφωνία Υπουργείου Μετανάστευσης και Υπερταμείου για μείωση δαπανών στις δομές φιλοξενίας και περιορισμό επιδομάτων

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, υπέγραψαν σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, συμφωνία για την υλοποίηση διαγωνισμών που αφορούν τη σίτιση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δομών φιλοξενίας, όπως καθαριότητα, φύλαξη και τεχνική υποστήριξη.

Η συμφωνία δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο διαφάνειας και εξορθολογισμού των δαπανών, ανοίγοντας δρόμο για αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού με στόχο τη μείωση κόστους και την αυστηρή εποπτεία της χρήσης των δημόσιων πόρων, πάντα σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας.

Οι δεσμεύσεις των ποσών μειώνονται κατά 30%, από 400 εκατ. ευρώ σε 288 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω των διαγωνισμών αναμένεται επιπλέον εξοικονόμηση. Η εξοικονόμηση θα επιτευχθεί μέσω αναμόρφωσης των παροχών και εξορθολογισμού των δαπανών.

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των προγραμμάτων, το πρόγραμμα HELIOS τροποποιείται, ώστε τα ποσά που προορίζονταν για επιδόματα ενοικίου να κατευθυνθούν σε προγράμματα εκμάθησης εργασίας και ελληνικής γλώσσας.

Τα μισθωμένα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που επιδοτούνται μέσω του HELIOS για δικαιούχους ασύλου θα αποδεσμευτούν για κατοίκους της Αθήνας. Οι δικαιούχοι ασύλου που επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης και ένταξης μέσω εργασίας και όχι μέσω επιδοτήσεων.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν στην πορεία των προγραμμάτων στο εξής, ενώ προωθείται και η μεταφορά αυτόνομων δομών εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας. Επιπλέον, η οικονομική βοήθεια προς δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα περιοριστεί έως και κατά 50%, καλύπτοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο κ. Πλεύρης, δήλωσε: «Σήμερα υπογράψαμε τις προγραμματικές συμβάσεις με το Υπερταμείο προκειμένου οι διαγωνισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης αναφορικώς με τη σίτιση και όλες τις παροχές οι οποίες δίνονται στις δομές. Φύλαξη, καθαριότητα, επισκευές, να γίνουν με κεντρικό διαγωνισμό. Η δέσμευση των ποσών των οποίων κάναμε ήταν κατά 30% μικρότερη από τα ποσά του προηγούμενου διαγωνισμού και ο στόχος μας είναι μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και τις αλλαγές του μείγματος των παροχών, να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση.

Η συγκεκριμένη στρατηγική ουσιαστικά υπηρετεί και το δόγμα το οποίο αναπτύσσεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αφενός να υπάρχει περαιτέρω διαφάνεια στις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά παράλληλα να υπάρχει και περιορισμός μιας επιδοματικής πολιτικής. Γι’ αυτό τον λόγο πέρα από αυτές τις συμβάσεις, αντίστοιχα όλα τα προγράμματα τα οποία αφορούν στη στέγαση δικαιούχων ασύλου τροποποιούνται. Το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν θα χρηματοδοτεί ενοίκιο για τη στέγασή τους. Αντιθέτως, όλα αυτά τα ποσά θα στρέφονται προκειμένου να μπορέσει να γίνει εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στους δικαιούχους Ασύλου και να μπορούν αντίστοιχα να εργάζονται. Είναι το δόγμα για το οποίο λέμε ότι όποιος παίρνει άσυλο στη χώρα, πλέον δεν θα ζει με επιδόματα σε βάρος των Ευρωπαίων και των Ελλήνων φορολογουμένων. Θα του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί και επομένως θα απελευθερωθούν σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας.

Όλα τα ποσά θα στραφούν εκεί όπου ο δικαιούχος θα λάβει τις γνώσεις για να μπορεί να εργαστεί. Παράλληλα θα μειωθεί έως και 50% το οικονομικό βοήθημα το οποίο δίνεται. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα όμως κομβικό σημείο το οποίο λέει ότι εάν πάρεις άσυλο και θες να μείνεις στην Ελλάδα τότε θα εργάζεσαι αλλιώς δεν θα μπορείς να μείνεις και να παίρνεις επιδόματα».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε: «Η Ελλάδα περνά σε μια νέα, ξεκάθαρη μεταναστευτική πολιτική. Τελειώνει οριστικά η λογική των επιδομάτων και της παθητικής παραμονής. Από εδώ και στο εξής, η στήριξη συνδέεται με την εργασία, την εκπαίδευση και την πραγματική ένταξη. Όποιος βρίσκεται παράνομα στη χώρα θα επιστρέφει ή θα κρατείται, σύμφωνα με τη νομιμότητα και τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Όποιος έχει λάβει άσυλο θα ζει από την εργασία του· όχι από παροχές. Προστατεύουμε τον Έλληνα φορολογούμενο, διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και εφαρμόζουμε σταθερά μια πολιτική ευθύνης και δικαιοσύνης. Η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει τόπο εύκολης εγκατάστασης, αλλά χώρα ευκαιριών για όσους σέβονται τους νόμους της».

Τέλος, ο κ. Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου στην ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων διαγωνισμών. Παράλληλα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμα συνεργασίας με την Πολιτεία για την προώθηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοπιστία, το Υπερταμείο συνεχίζει να λειτουργεί ως επιταχυντής στρατηγικών έργων, προς όφελος των πολιτών».

