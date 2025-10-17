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ΤΖΟΚΕΡ: Στο «πόδι» η Θεσσαλονίκη για το μεγάλο νικητή των 5,7 εκατ. ευρώ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:32 - 17 Οκτ 2025

ΤΖΟΚΕΡ: Στο «πόδι» η Θεσσαλονίκη για το μεγάλο νικητή των 5,7 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Έμπνευση… αξίας 5,7 εκατ. ευρώ είχε ένας τυχερός παίκτης ΤΖΟΚΕΡ στη Θεσσαλονίκη, καθώς προέβλεψε σωστά όλους τους αριθμούς της χθεσινής κλήρωσης, με προσωπικές επιλογές.

Ο μεγάλος νικητής κατέθεσε το «χρυσό» δελτίο του σε κατάστημα ΟΠΑΠ που βρίσκεται στην περιοχή Χαριλάου και κέρδισε το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, ύψους 5.762.367,64. Ευρώ.

«Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς, από το να αναδεικνύεται ένας υπερτυχερός στο κατάστημα μας. Είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία στο μαγαζί. Ο νικητής επέλεξε προσωπικά τους αριθμούς, ενώ το δελτίο περιέχει και 19 επιτυχίες στην δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού, καθώς είχε επιλέξει όλα τα Τζόκερ. Με αυτό τον τρόπο κέρδισε ακόμα 1,9 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη του σε 7,6 εκατ. ευρώ», τονίζει ο Θοδωρής Βάιος, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 158.

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Θοδωρής Βάιος, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 158

«Από το πρωί δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε τα τηλέφωνα, τόσο στο πρακτορείο όσο και στο προσωπικό μου κινητό. Πιστεύω πως και τις επόμενες ημέρες όλη η Θεσσαλονίκη θα μιλάει για το μεγάλο νικητή. Από την πλευρά μας, του ευχόμαστε να έχει πάντα την υγεία του και να διαχειριστεί το έπαθλο με σύνεση. Πιστεύω πως θα πραγματοποιήσει πολλά από τα όνειρα του και γιατί όχι να κάνει μόνιμα διακοπές», συμπληρώνει.

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