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Συνάντηση Πιερρακάκη – Μπέσεντ (ΥΠΟΙΚ Τραμπ): Στο επίκεντρο επενδύσεις και ενέργεια
Πολιτική
18:14 - 17 Οκτ 2025

Συνάντηση Πιερρακάκη – Μπέσεντ (ΥΠΟΙΚ Τραμπ): Στο επίκεντρο επενδύσεις και ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα (17/10) στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση:

  • στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και στις ενεργειακές υποδομές.
  • στην ενίσχυση των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή,
  • καθώς και στη συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν τους κύριους πυλώνες που καθιστούν τη χώρα μας αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας, με την Ελλάδα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός κόμβος μεταφοράς, αποθήκευσης και διασύνδεσης ενεργειακών διαδρόμων.

Η σημερινή συνάντηση των δύο υπουργών, στην οποία παρέστη και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είναι η δεύτερη σε διάστημα έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια της επιβεβαιώθηκε η σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία δέσμευση για στενότερο συντονισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 19:13
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