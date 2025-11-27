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Intralot: Το σχέδιο αντίδρασης στην αύξηση φόρων στη Βρετανία - Ανθεκτικά AEBITDA στο 9μηνο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09:10 - 27 Νοε 2025

Intralot: Το σχέδιο αντίδρασης στην αύξηση φόρων στη Βρετανία - Ανθεκτικά AEBITDA στο 9μηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η INTRALOT A.E. ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (27/11) τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου για την περίοδο με λήξη την 30η Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η διοίκηση τοποθετείται παράλληλα στο ζήτημα που προέκυψε με την αύξηση της φορολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και επηρέασε τη μετοχή της.

Τα Έσοδα ανήλθαν σε €242,5 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας κινήθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (+0,3%).

Η απόδοση του AEBITDA παρέμεινε ανθεκτική στα €90,1 εκατ., χαμηλότερη κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι (+2,4% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας), με ισχυρό περιθώριο στο 37,2%.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €8,8 εκατ., με το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) να διαμορφώνεται στα €-3,1 εκατ.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αυξήθηκαν στα €86,4 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας βελτίωση κατά 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €20,4 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε €88,3 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2025.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €298,8 εκατ., μειωμένος σημαντικά κατά €56,9 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024.

Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης βελτιώθηκε στο 2,3x, έναντι 2,7x στο τέλος του 2024.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive έναντι €2,7 δισ., αποτελoύμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων της Bally’s, η pro-forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για την εννεάμηνη περίοδο δείχνει έσοδα €790 εκατ. και EBITDA €320 εκατ. Η νέα εταιρεία προβλέπεται να παράγει περίπου €1,1 δισ. έσοδα για το έτος 2025 και να επιτύχει περιθώρια EBITDA άνω του 39%.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025 η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Ιntralot, Inc. υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas “Arkansas Scholarship Lottery” (ASL), συνεχίζοντας μια ισχυρή συνεργασία που ξεκίνησε το 2009. Η νέα συμφωνία τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2026.

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Η INTRALOT έχει πρόσφατα ολοκληρώσει μια μετασχηματιστική συναλλαγή με την εξαγορά της Bally’s International Interactive και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με μια μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή δομή που θέτει τα θεμέλια για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Bally’s, κύριο Soo Kim, για τη συνεργασία του και να καλωσορίσω τον κύριο Robeson Reeves ως CEO του διευρυμένου Ομίλου.»

O CEO του Ομίλου INTRALOT, κ. Robeson Reeves δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου της Ιntralot ως αυτόνομη εταιρεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων της για το 2025, παρά τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Αντίστοιχα, η Bally’s International Interactive κινήθηκε εντός των προβλέψεων κατά την ίδια περίοδο, επιτυγχάνοντας έσοδα ύψους €548 εκατ. περίπου και ένα ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο AEbitda 43% για το Γ’ τρίμηνο. Η εκτίμησή μας για το 2025 σε ετήσια βάση, pro-forma για τις δύο εταιρείες, αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή των €1.070 εκατ. εσόδων και €435 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή ένα ενοποιημένο περιθώριο 40,65%.

Χθες, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναθεώρησε τους φόρους στα τυχερά παιχνίδια αυξάνοντας τον φόρο για τα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026. Αυτό ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο, αλλά πρόκειται να ακολουθήσουμε επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων.

Σκοπεύουμε επίσης να επιτύχουμε αύξηση στο τζίρο με ταυτόχρονη μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επιτάχυνση των συνεργειών, ο συνδυασμός των οποίων θα περιορίσει την επίπτωση της αύξησης του φόρου και θα καθυστερήσει το σχέδιο ανάπτυξής μας κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου, θα αναθεωρήσουμε την εκτίμηση μας για το EBITDA του 2026 στο εύρος των €420-440 εκατ.

Τέτοιες αυξήσεις φόρων έχουν συμβεί περιοδικά στις αγορές μας και, ιστορικά, έχουν οδηγήσει σε ενοποίηση της αγοράς και σε αύξηση μεριδίου αγοράς για εταιρείες όπως η Bally’s, που έχουν υψηλότερα περιθώρια από άλλους ανταγωνιστές».

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