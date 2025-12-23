ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι σε ρόλο του Άη Βασίλη
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11:44 - 23 Δεκ 2025

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι σε ρόλο του Άη Βασίλη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμηνεύει τη νέα μεγάλη επιτυχία του και συμμετέχει σε Challengeγια τα κάλαντα με τη Χριστίνα Βραχάλη και τη Λίλα Κουντουριώτη

Χριστουγεννιάτικη μαγεία, ποδόσφαιρο και Ευχοστολίδια συναντιούνται στο εορταστικό επεισόδιο του ΟΠΑΠ Game Time με καλεσμένο τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκαλύπτει ότι θα ήθελε να κάνει ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη, επιλέγει τον Γιάννη Πλούταρχο για συμπαίκτη του στο γήπεδο και «ντύνει» τον Λιονέλ Μέσι Άγιο Βασίλη για να φέρει δώρα στα παιδιά του.

Μιλάει με πάθος για την ομάδα του, την ΑΕΚ, σχολιάζει τον πρώτο αγώνα της το 2026 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης και μπαίνει στο δίλημμα των γιορτών: μελομακάρονα ή νίκη της ΑΕΚ στο 90΄!

Αποδέχεται το Challenge της Χριστίνας Βραχάλη και της Λίλας Κουντουριώτη και συναγωνίζεται μαζί τους στα κάλαντα με αφορμή τα Ευχοστολίδια, που εφέτος γίνονται διπλά, καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία.

Το μουσικό φινάλε υπογράφει ο ίδιος, με το νέο του τραγούδι «Μέχρι εκεί μπορούσες», το οποίο αφιερώνει στο κοινό του Game Time, σφραγίζοντας ιδανικά το τελευταίο επεισόδιο του 2025.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Η επιστροφή στην κύρια αγορά του ΧΑ και οι «βατήρες-έκπληξη» για ανάπτυξη το 2026
Αναλύσεις

Τράπεζα Πειραιώς: Η επιστροφή στην κύρια αγορά του ΧΑ και οι «βατήρες-έκπληξη» για ανάπτυξη το 2026

Ξεκινά η πίστωση της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης – Τα ποσά για 1 εκατ. νοικοκυριά
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεκινά η πίστωση της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης – Τα ποσά για 1 εκατ. νοικοκυριά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Ελληνικό χρώμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Karlovy Vary χάρη στην Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ελληνικό χρώμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Karlovy Vary χάρη στην Allwyn

Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; – Η Allwyn έχει την απάντηση
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; – Η Allwyn έχει την απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ