ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξεκινά η πίστωση της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης – Τα ποσά για 1 εκατ. νοικοκυριά
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:10 - 23 Δεκ 2025

Ξεκινά η πίστωση της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης – Τα ποσά για 1 εκατ. νοικοκυριά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, πιστώνεται η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων καταβάλλεται το 60% του ποσού που είχαν λάβει την προηγούμενη χρονιά, ενώ για όσους εντάσσονται για πρώτη φορά στο μέτρο, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50%. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 σχετίζονται με την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος.

Το συνολικό ύψος του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ σε περιοχές που πλήττονται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται σε έναν μηχανισμό που λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Συγκεκριμένα, το βασικό ποσό πολλαπλασιάζεται με τον λεγόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας», ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με την ένταση του ψύχους.

Επιπλέον, το τελικό ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τους δικαιούχους που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα, όπου ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται επιπρόσθετη προσαύξηση 25%.

Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος έχουν ορισθεί ως εξής:

  • Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.
  • Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.
  • Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Ενδεικτικά οι δικαιούχοι θα λάβουν:

  • Παλιός δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% αυτού του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες και τη συνολική κατανάλωση καυσίμων μέχρι τον Μάιο.
  • Νέος δικαιούχος που διαμένει σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ ως επίδομα, θα λάβει ως προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού που του αναλογεί, δηλαδή 100 ευρώ.
  • Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα.
  • Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378 αντίστοιχα.
  • Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.
  • Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα τα ποσά για μία οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ.
  • Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 715 ευρώ και ηλεκτρικού ρεύματος 906 ευρώ. Με δύο παιδιά τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 865 και 1.057 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωαγορές: Ενδοσυνενδριακό ρεκόρ για τον Stoxx 600 – Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές
Χρηματιστήριο

Ευρωαγορές: Ενδοσυνενδριακό ρεκόρ για τον Stoxx 600 – Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές

Κατώτατος μισθός και τεκμαρτό εισόδημα: Οι αλλαγές σε φόρους και εισφορές
Φορολογία

Κατώτατος μισθός και τεκμαρτό εισόδημα: Οι αλλαγές σε φόρους και εισφορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: «Χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Ιουνίου
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: «Χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Ιουνίου

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 868.466 δικαιούχους
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 868.466 δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ