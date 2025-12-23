Κάρελ Κομάρεκ: Η επιχειρηματική συνένωση Allwyn-ΟΠΑΠ ανοίγει νέες προοπτικές στους μετόχους

Τις δυνατότητες που ανοίγει η επιχειρηματική συγχώνευση Allwyn – ΟΠΑΠ αναδεικνύει σε συνέντευξή του ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, Κάρελ Κομάρεκ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κομάρεκ, «ένα από τα βασικότερα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn είναι ο ΟΠΑΠ, στον οποίο έχουμε επενδύσει πάνω από 10 χρόνια. Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τον ΟΠΑΠ, κάναμε ό,τι και στις υπόλοιπες χώρες. Φέραμε τους κορυφαίους ανθρώπους και την καλύτερη διοικητική ομάδα. Ξεκινήσαμε να επενδύουμε στην καινοτομία, την αποδοτικότητα και το ψηφιακό περιεχόμενο. Και τώρα, ο ΟΠΑΠ είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες στην Ελλάδα».

Αναφορικά με τη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ, ο κ. Κομάρεκ τονίζει ότι αυτή θα δώσει στον ΟΠΑΠ τη δυνατότητα να ενταχθεί στην παγκόσμια επέκταση του ομίλου, προσφέροντάς του πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογία, τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο.

Παράλληλα, ο κ. Κομάρεκ επισημαίνει τα οφέλη που προκύπτουν για τους μετόχους από τη συγχώνευση, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική ευκαιρία. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Για τους επενδυτές, καθώς και για τους συνεργάτες, αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία – για πρώτη φορά στην ιστορία της Allwyn να γίνουν συν-επενδυτές και συνεργάτες στο μεγάλο μας ταξίδι προς το μέλλον».