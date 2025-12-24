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Με κάθε Ευχοστολίδι διπλή προσφορά στα παιδιά – Για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιούμε ο ΟΠΑΠ εκπληρώνει άλλη μία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10:26 - 24 Δεκ 2025

Με κάθε Ευχοστολίδι διπλή προσφορά στα παιδιά – Για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιούμε ο ΟΠΑΠ εκπληρώνει άλλη μία

Reporter.gr Newsroom
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Μία ημέρα απομένει για τα Χριστούγεννα, την πιο ζεστή γιορτή του χρόνου, που τα τελευταία 12 χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα Ευχοστολίδια. Φέτος, μέσω της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ, όλοι μαζί κάνουμε πραγματικότητα τις χριστουγεννιάτικες ευχές των παιδιών από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί». 

Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, διπλασιάζει την προσφορά στα παιδιά, αφού για κάθε ευχή που πραγματοποιούμε, εκπληρώνει ακόμη μία εκ μέρους μας.

Πού μπορούμε να βρούμε τις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ

Για ακόμη μια χρονιά, όλη η Ελλάδα αγκάλιασε την πρωτοβουλία Ευχοστολίδια και χιλιάδες παιδιά, σε λίγες ημέρες, θα πάρουν στα χέρια τους το δώρο που έχουν ονειρευτεί για τις γιορτές. Η ανταπόκριση όλων ήταν άμεση και εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί ήδη όλες οι παιδικές ευχές που ήταν διαθέσιμες online μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και της ιστοσελίδας Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ.

Όσοι επιθυμούμε, μπορούμε ακόμη να εκπληρώσουμε παιδικές ευχές, αν επισκεφθούμε τις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια που φιλοξενούνται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε το βίντεο:

Τις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ μπορούμε να τις βρούμε στα εμπορικά κέντρα Golden Hall και The Mall Athens στην Αθήνα, καθώς και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, η κινητή έκθεση με τα Ευχοστολίδια θα βρίσκεται σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στο κατάστημα ΟΠΑΠ επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 64, στην Αργυρούπολη.

Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου, τα Ευχοστολίδια θα βρίσκονται στην Κρήτη, στο κατάστημα ΟΠΑΠ της οδού Μαυσώλου 174, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

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