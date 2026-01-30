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O Κένεθ Φαρίντ στο Allwyn Game Time φτιάχνει τον τέλειο παίκτη του Παναθηναϊκού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:28 - 30 Ιαν 2026

O Κένεθ Φαρίντ στο Allwyn Game Time φτιάχνει τον τέλειο παίκτη του Παναθηναϊκού

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην NBAer μιλά για τη «τρέλα» της Euroleague, την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, τον Κόμπι Μπράιαντ αλλά και το μόντελινγκ.

Ο Κένεθ Φαρίντ είναι ο καλεσμένος στο Allwyn Game Time λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Ο πρώην NBAer, γνωστός ως “Manimal”, μιλάει για τη ζωή του στην Ελλάδα και το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του που «γράφει» με τον Παναθηναϊκό.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αμερικανός φόργουορντ, δηλώνει ευλογημένος που αποτελεί μέρος μιας ομάδας με τόσο μεγάλη ιστορία και παράδοση, ενώ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τους φιλάθλους, οι οποίοι –όπως λέει– ζουν το μπάσκετ στην Ελλάδα με μοναδικό τρόπο.

Ο Κένεθ Φαρίντ αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και «χτίζει» τον τέλειο παίκτη του Παναθηναϊκού.

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Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην πρώτη γνωριμία του με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο ΝΒΑ και αποκαλύπτει ποιο θα ήταν το επάγγελμά του αν δεν ήταν αθλητής μπάσκετ.

Τέλος, θυμάται το πρώτο του παιχνίδι στο NBA, μιλάει με χιούμορ για τους τότε συμπαίκτες του Τζαβέιλ ΜακΓκι και Τάι Λόσον ενώ χαρακτηρίζει τη σειρά των playoffs απέναντι στους Lakers του Κόμπι Μπράιαντ ως μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της καριέρας του.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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