Νέα εποχή για την ΟΠΑΠ ΑΕ: Ολοκληρώθηκε η διάσπαση και γίνεται ΟΠΑΠ Συμμετοχών ΑΕ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:10 - 24 Φεβ 2026

Νέα εποχή για την ΟΠΑΠ ΑΕ: Ολοκληρώθηκε η διάσπαση και γίνεται ΟΠΑΠ Συμμετοχών ΑΕ

Reporter.gr Newsroom
Σε συνέχεια των ανακοινώσεών της από 13 Οκτωβρίου 2025, 7 Νοεμβρίου 2025 και 8 Ιανουαρίου 2026, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2026:

Η διαδικασία διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου τυχερών παιγνίων και εισφοράς του σε νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρεία, 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Επωφελούμενη Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 54(3), το άρθρο 57(3), τα άρθρα 59 έως 74 και 140 του ελληνικού νόμου 4601/2019, το άρθρο 28(3) περίπτωση ιβ’ του ελληνικού νόμου 4002/2011 και τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018, όπως ισχύει (η «Διάσπαση»), ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Απόφασης υπ’ αριθμ. 40289ΑΠ/24-02-2026 του Υπουργείου Ανάπτυξης (αριθμός καταχώρισης ΓΕΜΗ 5968042). Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης Κλάδου:

(α) Η Επωφελούμενη Εταιρεία, με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 112, Τ.Κ. 104 42) και αριθμό ΓΕΜΗ 191625301000, καθίσταται καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου τυχερών παιγνίων που της μεταβιβάστηκε. Στο πλαίσιο αυτής της καθολικής διαδοχής, η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παραχώρησης και κάθε είδους διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας, στον βαθμό που αφορούν τον κλάδο τυχερών, και η μεταβίβαση αυτή συνιστά καθολική διαδοχή.

(β) Η Εταιρεία έχει καταστεί η μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρείας.

(γ) Η επωνυμία της Εταιρείας άλλαξε από «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» σε «OΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος από «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε «OΠΑΠ Συμμετοχών».

H ανακοίνωση για την αλλαγή επωνυμίας τίτλου:

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7η Ιανουαρίου 2026, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση-Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων και τη μεταβολή της επωνυμίας της από «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση (OPAP Holding Societe Anonyme) και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες (OPAP Holding).

Την 24η Φεβρουαρίου 2026, το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ενέκρινε την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 24 Φεβρουαρίου 2026 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 25η Φεβρουαρίου 2026 η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Σημειώνεται ότι δεν θα αλλάξει ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 18:14
