Ατάραχες οι αγορές μπροστά στους νέους δασμούς Τραμπ – Σε ισχύ το 10%, έρχεται 15%
17:58 - 24 Φεβ 2026

Ατάραχες οι αγορές μπροστά στους νέους δασμούς Τραμπ – Σε ισχύ το 10%, έρχεται 15%

Reporter.gr Newsroom
Σε ισχύ τέθηκαν την Τρίτη οι νέοι οριζόντιοι δασμοί που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο οι αγορές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις με αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Παρά τις αρχικές ανησυχίες, επενδυτές και αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για μια κίνηση που αλλάζει δραστικά το επενδυτικό τοπίο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο την επιβολή καθολικού δασμού 15% σε όλες τις εισαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά είχε αναφέρει ότι ο συντελεστής θα διαμορφωνόταν στο 10%, προτού διευκρινίσει ότι θα αυξηθεί «στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%». Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, οι δασμοί τέθηκαν προσωρινά σε ισχύ στο 10% για περίοδο έως 150 ημερών, βάσει του Άρθρου 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς έως 15% για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η νέα παρέμβαση έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει προηγούμενους, στοχευμένους δασμούς ανά χώρα, οι οποίοι είχαν προκαλέσει έντονη μεταβλητότητα στις αγορές όταν ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να «παίξει παιχνίδια» με την απόφαση του Δικαστηρίου θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ υψηλότερους δασμούς».

Παρά τη ρητορική έντασης, οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν συγκρατημένα, όπως αναφέρει το CNBC. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 κατέγραψε μικρή άνοδο, αφού αρχικά είχε υποχωρήσει στο άνοιγμα. Οι αντιδράσεις ήταν σαφώς ηπιότερες σε σύγκριση με το έντονο sell-off που είχε ακολουθήσει τις πρώτες ανακοινώσεις δασμών τον Απρίλιο.

«Οι επενδυτές έχουν πλέον συνηθίσει τις εκρήξεις του», σχολίασε ο Πολ Σκίνερ της Wellington Management, αναφερόμενος στη λεγόμενη στρατηγική “TACO” (Trump Always Chickens Out) — την αντίληψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συχνά απειλεί με αυστηρά μέτρα, τα οποία στη συνέχεια μετριάζει ή αναβάλλει. «Η τρέχουσα αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι το TACO λειτουργεί και πάλι: οι επενδυτές δεν πανικοβάλλονται επειδή αναμένουν ότι οι δασμοί πιθανότατα θα εξισορροπηθούν ή θα χαλαρώσουν στο μέλλον», πρόσθεσε.

Η Wellington εκτιμά ότι ο μέσος δασμολογικός συντελεστής στις ΗΠΑ ενδέχεται να υποχωρήσει κοντά στο 9% έως το τέλος του έτους. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην Ασία, όπου οι αγορές κινήθηκαν χωρίς σαφή κατεύθυνση, ενώ και η Wall Street άνοιξε με οριακά κέρδη.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την αύξηση των δημοσίων εσόδων από δασμούς, το κόστος μετακυλίεται τελικά στον Αμερικανό καταναλωτή, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζοντας την ανάπτυξη — χωρίς όμως να ανατρέπει τις βασικές επενδυτικές στρατηγικές. Ο Τόνι Μίντοους της BRI Wealth Management χαρακτήρισε τη νέα δασμολογική πολιτική «προσωρινή», υπογραμμίζοντας ότι η ισχύς της περιορίζεται χρονικά.

Ο Κάρστεν Μπρζέσκι της ING εκτίμησε ότι η αύξηση στο 15% θεωρείται επικείμενη, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα για τις αγορές δεν είναι πλέον το ακριβές ύψος των δασμών, αλλά η αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον και για το εάν μεγάλοι εμπορικοί εταίροι, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιδιώξουν επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά δείχνει να έχει ενσωματώσει το ρίσκο των δασμών, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται πλέον σε άλλες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης.

