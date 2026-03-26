ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τάσος Δουβίκας στο Allwyn Game Time: Η Εθνική Ομάδα αποτελεί ένα νεανικό σύνολο με τεράστια πείνα για διάκριση
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:51 - 26 Μαρ 2026

Ο Τάσος Δουβίκας στο Allwyn Game Time: Η Εθνική Ομάδα αποτελεί ένα νεανικό σύνολο με τεράστια πείνα για διάκριση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δεύτερος σκόρερ της Serie A μιλάει για το αγαπημένο του γκολ και το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League με την Κόμο. 

Με 11 γκολ στο εφετινό ιταλικό πρωτάθλημα και παρουσία που έχει εντυπωσιάσει το κοινό της Serie A, ο Τάσος Δουβίκας, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ που έχει πετύχει 14 τέρματα.

Ο διεθνής επιθετικός της Κόμο πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Allwyn Game Time.

Μιλάει για τα δύο φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας με την Παραγουάη, την Παρασκευή (21:00), στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Ουγγαρία, την Τρίτη (20:00), στη Βουδαπέστη, αλλά και τη μεγάλη πρόκληση που είναι η επιστροφή της Ελλάδας στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης. «Το επόμενο Euro είναι η ευκαιρία μας» τονίζει χαρακτηριστικά και επισημαίνει ότι «το πιο δυνατό στοιχείο της Εθνικής Ομάδας είναι ότι αποτελεί ένα νεανικό σύνολο με τεράστια πείνα για διάκριση».

Αναφέρεται στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Θέλτα. Μιλάει για το όνειρο του να παίξει με την Κόμο στο Champions League και αποκαλύπτει τον αντίπαλο αμυντικό στο ιταλικό πρωτάθλημα που τον έχει δυσκολέψει περισσότερο και το αγαπημένο του γκολ ever.

{https://www.youtube.com/watch?v=n9iJOfiZ_58&feature=youtu.be}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρεμλίνο: «Αναγκαστικό» άνοιγμα διαύλων με ΗΠΑ μέσω ρωσικής αποστολής εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: «Αναγκαστικό» άνοιγμα διαύλων με ΗΠΑ μέσω ρωσικής αποστολής εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων

Χατζηθεοδοσίου: Σωστή η αύξηση του κατώτατου μισθού - Να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις

Χατζηθεοδοσίου: Σωστή η αύξηση του κατώτατου μισθού - Να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα

Κορκίδης: Η αύξηση του κατώτατου μισθού σημαίνει «αυτοχρηματοδότηση» της αγοράς
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: Η αύξηση του κατώτατου μισθού σημαίνει «αυτοχρηματοδότηση» της αγοράς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι fans των Gorillaz αποκαλύπτουν στην Allwyn τα πιο περίεργα περιστατικά από συναυλίες

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 15:47

ΒΕΑ: Τέσσερις «πληγές» στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Κόστος, γραφειοκρατία, χρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 15:38

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης

Ειδήσεις
01/07/2026 - 15:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένοι νεκροί

Πολιτική
01/07/2026 - 15:30

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

Ακίνητα
01/07/2026 - 15:24

ΠΟΜΙΔΑ: Να σταματήσει άμεσα το «αλαλούμ» με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/07/2026 - 15:23

FutuReady Internship Program: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση έως 6 μήνες από την Παπαστράτος

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
01/07/2026 - 15:18

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο

Εργασιακά
01/07/2026 - 15:16

Βουλή: «Πράσινο φως» από την επιτροπή στο νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Οικονομία
01/07/2026 - 15:04

Γραφείο Προϋπολογισμού:  Χαμηλώνει ο πήχης της ανάπτυξης – «Κλειδί» οι επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
01/07/2026 - 15:04

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

Νομίσματα
01/07/2026 - 15:04

«Μαύρη» Τετάρτη για την αγορά crypto – Κάτω από τα $60.000 το Bitcoin

Πολιτική
01/07/2026 - 14:58

Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: Θα πάρετε επιτέλους αποτελεσματικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας;  

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 14:51

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/07/2026 - 14:48

Άδικος φόρος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 14:35

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 14:26

Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως το β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
01/07/2026 - 14:25

Μεταβαίνει Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης – «Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 14:08

Κρήτη: Σύλληψη 50χρονου μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό

Πολιτική
01/07/2026 - 14:05

Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης: Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του και η πολιτική του διαδρομή

Πολιτική
01/07/2026 - 13:58

Χατζηδάκης: Ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη είναι σοβαρά

Οικονομία
01/07/2026 - 13:48

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:45

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:36

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:27

Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»

Ναυτιλία
01/07/2026 - 13:24

Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Ένοπλοι προσέγγισαν εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 13:22

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:07

Επανεκκίνηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις: Οδικός χάρτης για οικονομία, άμυνα και μετανάστευση

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 13:05

Καφούνης: Τέλος εποχής στο προνομιακό καθεστώς των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Εργασιακά
01/07/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ