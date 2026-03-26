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Κρεμλίνο: «Αναγκαστικό» άνοιγμα διαύλων με ΗΠΑ μέσω ρωσικής αποστολής εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων
Ειδήσεις
12:41 - 26 Μαρ 2026

Κρεμλίνο: «Αναγκαστικό» άνοιγμα διαύλων με ΗΠΑ μέσω ρωσικής αποστολής εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κίνηση με έντονο διπλωματικό συμβολισμό, ρωσική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία πραγματοποιεί επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας μια απόπειρα επανεκκίνησης των επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές μετά από παρατεταμένη περίοδο έντασης.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την αποστολή ως μέρος ενός «απολύτως αναγκαίου διαλόγου», με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να επισημαίνει ότι η Μόσχα προσβλέπει σε σταδιακή αποκατάσταση της επικοινωνίας, προς όφελος και των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή πρακτορεία, οι Ρώσοι νομοθέτες έχουν ήδη αφιχθεί στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να έχουν επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, επιχειρώντας να ανοίξουν εκ νέου διαύλους επικοινωνίας που είχαν ουσιαστικά διακοπεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρωτοβουλία αυτή εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο, παρά τις κατά καιρούς διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Στο πλαίσιο της αποστολής συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής Δούμας Μπόρις Τσερνίσοφ, καθώς και οι βουλευτές Βιατσέσλαβ Νικόνοφ και Σβετλάνα Ζουρόβα, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος Λεονίντ Σλουτσκι.

Από ρωσικής πλευράς, υπογραμμίζεται ότι η ενίσχυση της επικοινωνίας αποτελεί κρίσιμο βήμα, ακόμη και σε συνθήκες βαθιάς πολιτικής διαφωνίας. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις για την αποστολή και αναμένεται να ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα των επαφών.

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