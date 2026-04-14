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Πασχαλινό έπαθλο €150.000 από το Λαϊκό Λαχείο - Στη μισή τιμή οι λαχνοί για την ειδική κλήρωση την Παρασκευή (17/4)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:23 - 14 Απρ 2026

Πασχαλινό έπαθλο €150.000 από το Λαϊκό Λαχείο - Στη μισή τιμή οι λαχνοί για την ειδική κλήρωση την Παρασκευή (17/4)

Reporter.gr Newsroom
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Το Λαϊκό Λαχείο παραμένει σε εορταστικό κλίμα και μοιράζει Πασχαλινό έπαθλο ύψους 150.000 ευρώ στην ειδική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Οι παίκτες μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους μέσω του δικτύου καταστημάτων Allwyn και των λαχειοπωλών όλης της Ελλάδας, στη μισή τιμή από την κανονική έκδοση, με την πεντάδα να κοστίζει 5 ευρώ.

Το μεγάλο έπαθλο και τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το έπαθλο των 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα, η δεύτερη ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2026 μοιράζει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

Συγκεκριμένα, από 5.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές. Από εκεί και πέρα, 200 ευρώ κερδίζουν οι δέκα πρώτοι λαχνοί από τους 119 λαχνούς κάθε σειράς που θα προκύψουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης, ενώ από 100 ευρώ οι υπόλοιποι 109.

Επίσης, 10 ευρώ κερδίζουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα.

Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση είναι και η εκτυπωμένη μορφή του Λαϊκού Λαχείου, με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας.

Οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn μπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα.

Το Λαϊκό Λαχείο στο Allwyn Store App

Μέσα από την εφαρμογή Allwyn Store App, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς στο κινητό τους, για να δουν αν έχουν κερδίσει.

Κάθε λαχνός που σκανάρεται συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Allwyn Rewards», δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να συμμετέχουν σε κληρώσεις και να διεκδικούν προνόμια και δώρα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 13:32
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