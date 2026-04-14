Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές στο φόντο των προβλέψεων της IEA για κατάρρευση της ζήτησης

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη του Πάσχα (14/4), καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προέβλεψε ότι η «κατάρρευση της ζήτησης θα εξαπλωθεί», εν μέσω αυξανόμενης έλλειψης προσφοράς και υψηλότερων μέσων τιμών λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου (WTI) για παράδοση το Μάιο υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 2,05% στα 97,05 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για παράδοση τον Ιούνιο καταγράφει μείωση 0,42% στα 98,85 δολάρια ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με τον IEA, η σύγκρουση έχει ήδη οδηγήσει στη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της πετρελαϊκής προσφοράς και στη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο τιμών που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάρτιο.

Πιο συγκεκριμένα, οι τελευταίες προβλέψεις του IEA δείχνουν ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μπορούσε να συρρικνωθεί στη μεγαλύτερη έκταση από την πανδημία COVID-19.

Ο οργανισμός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:

«Η ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 80 χιλ. βαρέλια ημερησίως (kb/d) φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ανατρέπει τις παγκόσμιες προοπτικές μας. Αυτό μεταφράζεται σε 730 χιλ. βαρέλια ημερησίως λιγότερο σε σχέση με την έκθεση του προηγούμενου μήνα, ενώ η προβλεπόμενη μείωση κατά 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα είναι η πιο απότομη από τότε που η COVID-19 περιόρισε δραστικά την κατανάλωση καυσίμων.

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου από την αρχή του έτους

«Αρχικά, οι μεγαλύτερες περικοπές στη χρήση πετρελαίου έχουν προέλθει από τη Μέση Ανατολή και την Ασία-Ειρηνικό, κυρίως σε νάφθα, LPG και καύσιμα αεροπορίας. Ωστόσο, η καταστροφή της ζήτησης θα εξαπλωθεί όσο επιμένει η έλλειψη και οι υψηλές τιμές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα επόμενα βήματα στις προσπάθειες ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν εξαρτώνται πλέον από την Τεχεράνη, μετά την επιστροφή του από συνομιλίες το Σαββατοκύριακο που δεν οδήγησαν σε συμφωνία.

«Το αν θα έχουμε περαιτέρω συνομιλίες, το αν τελικά φτάσουμε σε συμφωνία, πιστεύω πραγματικά ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν, επειδή έχουμε καταθέσει πολλά στο τραπέζι», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News.

Πρόσθεσε επίσης ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ωφελήσει και τις δύο πλευρές, εφόσον ικανοποιηθούν οι αμερικανικοί όροι, ιδιαίτερα όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σημειώνεται ότι αυτό συμβαίνει καθώς οι ΗΠΑ έθεσαν σε εφαρμογή τη Δευτέρα έναν «αποκλεισμό» των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση μετά από εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Ο αποκλεισμός «θέτει άμεσα σε κίνδυνο» τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν μέσω του Στενού του Ορμούζ, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον Vivek Dhar της Commonwealth Bank of Australia.

«Επομένως, ο αποκλεισμός εντείνει ακόμη περισσότερο τις φυσικές αγορές πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων», δήλωσε.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Νέα υποχώρηση για το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση σήμερα κατά 2,85% στα 45.09 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παρουσιάζει κέρδη 0,75% στα 4,803.22 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι κερδίζει 2,98% στα 77,90 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ενισχυμένος εμφανίζεται και ο χαλκός που αυξάνεται κατά 0,84% στα 4,803.22 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,23% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1787 δολάρια προς ευρώ, ενώ εμφανίζεται αποδυναμωμένο και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,30% στα 1.3541 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8704 λίρα ανά ευρώ.