ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές στο φόντο των προβλέψεων της IEA για κατάρρευση της ζήτησης
Εμπορεύματα
13:17 - 14 Απρ 2026

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές στο φόντο των προβλέψεων της IEA για κατάρρευση της ζήτησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη του Πάσχα (14/4), καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προέβλεψε ότι η «κατάρρευση της ζήτησης θα εξαπλωθεί», εν μέσω αυξανόμενης έλλειψης προσφοράς και υψηλότερων μέσων τιμών λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου (WTI) για παράδοση το Μάιο υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 2,05% στα 97,05 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για παράδοση τον Ιούνιο καταγράφει μείωση 0,42% στα 98,85 δολάρια ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με τον IEA, η σύγκρουση έχει ήδη οδηγήσει στη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της πετρελαϊκής προσφοράς και στη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο τιμών που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάρτιο.

Πιο συγκεκριμένα, οι τελευταίες προβλέψεις του IEA δείχνουν ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μπορούσε να συρρικνωθεί στη μεγαλύτερη έκταση από την πανδημία COVID-19.

Ο οργανισμός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:
«Η ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 80 χιλ. βαρέλια ημερησίως (kb/d) φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ανατρέπει τις παγκόσμιες προοπτικές μας. Αυτό μεταφράζεται σε 730 χιλ. βαρέλια ημερησίως λιγότερο σε σχέση με την έκθεση του προηγούμενου μήνα, ενώ η προβλεπόμενη μείωση κατά 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα είναι η πιο απότομη από τότε που η COVID-19 περιόρισε δραστικά την κατανάλωση καυσίμων.

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου από την αρχή του έτους

«Αρχικά, οι μεγαλύτερες περικοπές στη χρήση πετρελαίου έχουν προέλθει από τη Μέση Ανατολή και την Ασία-Ειρηνικό, κυρίως σε νάφθα, LPG και καύσιμα αεροπορίας. Ωστόσο, η καταστροφή της ζήτησης θα εξαπλωθεί όσο επιμένει η έλλειψη και οι υψηλές τιμές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα επόμενα βήματα στις προσπάθειες ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν εξαρτώνται πλέον από την Τεχεράνη, μετά την επιστροφή του από συνομιλίες το Σαββατοκύριακο που δεν οδήγησαν σε συμφωνία.

«Το αν θα έχουμε περαιτέρω συνομιλίες, το αν τελικά φτάσουμε σε συμφωνία, πιστεύω πραγματικά ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν, επειδή έχουμε καταθέσει πολλά στο τραπέζι», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News.

Πρόσθεσε επίσης ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ωφελήσει και τις δύο πλευρές, εφόσον ικανοποιηθούν οι αμερικανικοί όροι, ιδιαίτερα όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σημειώνεται ότι αυτό συμβαίνει καθώς οι ΗΠΑ έθεσαν σε εφαρμογή τη Δευτέρα έναν «αποκλεισμό» των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση μετά από εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Ο αποκλεισμός «θέτει άμεσα σε κίνδυνο» τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν μέσω του Στενού του Ορμούζ, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον Vivek Dhar της Commonwealth Bank of Australia.

«Επομένως, ο αποκλεισμός εντείνει ακόμη περισσότερο τις φυσικές αγορές πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων», δήλωσε.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Νέα υποχώρηση για το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση σήμερα κατά 2,85% στα 45.09 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παρουσιάζει κέρδη 0,75% στα 4,803.22 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι κερδίζει 2,98% στα 77,90 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ενισχυμένος εμφανίζεται και ο χαλκός που αυξάνεται κατά 0,84% στα 4,803.22 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,23% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1787 δολάρια προς ευρώ, ενώ εμφανίζεται αποδυναμωμένο και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,30% στα 1.3541 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8704 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 13:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαζαρίδης: Δεν ήταν αναγκαίο το πτυχίο για την πρόσληψη - ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να τον αποπέμψει
Πολιτική

Λαζαρίδης: Δεν ήταν αναγκαίο το πτυχίο για την πρόσληψη - ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να τον αποπέμψει

Την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 11:30 η κηδεία του Νίκου Παπαδάκου
Ειδήσεις

Την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 11:30 η κηδεία του Νίκου Παπαδάκου

Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ... κινητοποιεί την Κίνα - «Δεν δίνουμε όπλα στο Ιράν», υποστηρίζει
Ειδήσεις

Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ... κινητοποιεί την Κίνα - «Δεν δίνουμε όπλα στο Ιράν», υποστηρίζει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία
Εμπορεύματα

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&amp;P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο
Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:30

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Οικονομία
20/07/2026 - 14:19

Απάντηση Στουρνάρα σε Αποστολάκη: Η τιμολόγηση στα ασφάλιστρα υγείας είναι ελεύθερη

Πολιτική
20/07/2026 - 14:16

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους

Υγεία
20/07/2026 - 14:15

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:04

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:02

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:50

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

Νομίσματα
20/07/2026 - 13:42

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/07/2026 - 13:37

Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero

Πολιτική
20/07/2026 - 13:26

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 13:21

Celestyal: Εισάγει tablets στις καμπίνες του Celestyal Discovery

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:17

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Πολιτική
20/07/2026 - 13:15

Ηχηρό μήνυμα Αθήνας για την Κύπρο: «Δεν ξεχνάμε» - Τασούλας και Μητσοτάκης ζητούν λύση στο Κυπριακό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:58

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:55

Πτώση-ρεκόρ στην ανεργία: 672.293 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο – Μείωση κατά 10,9% σε έναν χρόνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 12:49

Elxis - At Home in Greece: Η Κρήτη πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 12:47

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

Πολιτική
20/07/2026 - 12:44

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ