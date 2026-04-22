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Η Intralot Gaming Services Pty εξασφαλίζει 15ετή άδεια εποπτείας ηλεκτρονικών παιγνιομηχανών στη Βικτώρια της Αυστραλίας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:25 - 22 Απρ 2026

Η Intralot Gaming Services Pty εξασφαλίζει 15ετή άδεια εποπτείας ηλεκτρονικών παιγνιομηχανών στη Βικτώρια της Αυστραλίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot A.E. (Bally’s Intralot) ανακοινώνει ότι κατακυρώθηκε εκ νέου στη θυγατρική της στην Αυστραλία, Intralot Gaming Services (IGS), 15ετής άδεια εποπτείας παιγνιομηχανών (Electronic Gaming Machines - EGMs) για την Πολιτεία της Βικτώριας, με ισχύ από τις 16 Αυγούστου 2027.

Η χορήγηση της σημαντικής αυτής άδειας επιτρέπει στη Bally’s Intralot να προσφέρει μια νέα γενιά τεχνολογίας, με όρους διαφάνειας και συνεργασίας σε μία από τις πιο ώριμες και αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Περίπου 26.300 παιγνιομηχανές EGM θα συνδεθούν με το Σύστημα Εποπτείας, το οποίο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της διαρκούς ακεραιότητας των συναλλαγών των παιγνιομηχανών EGM στους χώρους λειτουργίας τους. Παράλληλα, θα παρέχει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις παιγνιομηχανές EGM για σκοπούς κανονιστικής συμμόρφωσης, ελαχιστοποίησης της βλάβης, φορολογίας και έρευνας.

Στο πλαίσιο της άδειας, η IGS θα αναλάβει επίσης την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος για προκαθορισμό ορίων συμμετοχής των παικτών (Pre-commitment System) σε επίπεδο Πολιτείας για το ως άνω σύνολο των παιγνιομηχανών EGM της Βικτώριας, και για επιπλέον 2.628 παιγνιομηχανές EGM στο καζίνο της Μελβούρνης.

Νέα Τεχνολογική Εποχή για τη Βικτώρια

Η IGS θα αναπτύξει μια πλατφόρμα εποπτείας νέας γενιάς, με αρχιτεκτονική cloud, σχεδιασμένη για να προσφέρει:

  1. Παρακολούθηση και αναφορά σε πραγματικό χρόνο
  2. Προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων
  3. Κορυφαία στην κατηγορία της προστασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
  4. Κλιμακούμενη αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις
  5. Ετοιμότητα μελλοντικής συνδεσιμότητας, η οποία θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη διασύνδεση με χώρους λειτουργίας EGMs, κατασκευαστές και κανονιστικά συστήματα

Δέσμευση προς τη Βικτώρια

«Η νέα άδεια αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Bally’s Intralot και την IGS, καθώς και μια σημαντική επένδυση στο μέλλον της τεχνολογικής υποδομής τυχερών παιχνιδιών της Βικτώριας”, δήλωσε ο Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot. «Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την Κυβέρνηση της Βικτώριας, την Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και Καζίνο της Βικτώριας, καθώς και τους λοιπούς βασικούς φορείς του κλάδου, με στόχο την παροχή ενός ασφαλούς και διαφανούς συστήματος εποπτείας, το οποίο διασφαλίζει την αξιοπιστία και την προστασία των παικτών».

Η IGS και η Bally’s Intralot θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες τον σχεδιασμό και τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την υποστήριξη μιας προσεκτικά διαχειριζόμενης, ομαλής και απρόσκοπτης μετάβασης.

Η Intralot Gaming Services Pty Ltd είναι θυγατρική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Intralot Australia Pty Ltd, η οποία με τη σειρά της είναι θυγατρική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Όμιλο Bally’s Intralot.

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