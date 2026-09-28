Επιστήμονες ανέλυσαν 22.000 ώρες βίντεο με αρκούδες. Αυτά είναι όσα έμαθαν

Για περισσότερο από έναν χρόνο, επιστήμονες στο Virginia Tech ανέλυαν βίντεο με μαύρες αρκούδες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κέντρο παρακολούθησης στην πανεπιστημιούπολη του ιδρύματος, στο Μπλάκσμπεργκ. Στόχος τους ήταν να κατανοήσουν καλύτερα τις συνήθειες των αρκούδων καθώς προετοιμάζονται για αυτό που είναι γνωστό ότι κάνουν καλύτερα: να κοιμούνται.

Οι ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τέσσερα έγκυα θηλυκά ζώα, τα οποία είχαν ναρκωθεί προσωρινά και μεταφερθεί από τη φύση. Οι αρκούδες παρέμειναν σε μεγάλους περιφραγμένους χώρους για εννέα μήνες και οι ερευνητές τις παρακολουθούσαν καθώς έτρωγαν, σκαρφάλωναν, προετοίμαζαν τις φωλιές τους για τα μικρά τους, γεννούσαν και έπαιζαν με τα νεογέννητά τους, φροντίζοντάς τα.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν επίσης τις αρκούδες καθώς προετοιμάζονταν για τη χειμερία νάρκη και στη συνέχεια κοιμούνταν. Συνολικά, ανέλυσαν περίπου 22.000 ώρες βίντεο με αρκούδες να κάνουν… αυτό που κάνουν οι αρκούδες.

Η εργασία τους δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences και, σύμφωνα με ειδικούς, ρίχνει νέο φως στον τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία και η διάρκεια της ημέρας μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα μεγαλόσωμα ζώα καθώς προετοιμάζονται για τον μακρύ χειμερινό τους ύπνο.

«Γενικά, η αντίληψη είναι ότι όσο οι θερμοκρασίες πέφτουν και οι ημέρες μικραίνουν, οι αρκούδες πέφτουν σε χειμερία νάρκη και μειώνουν τη δραστηριότητά τους», δήλωσε η Brogan Holcombe, υποψήφια διδάκτορας στο πρόγραμμα γεωχωρικής και περιβαλλοντικής ανάλυσης του Virginia Tech και μία από τις συγγραφείς της μελέτης. «Όμως διαπιστώσαμε ότι ακόμη κι όταν οι ημέρες μίκραιναν, αν ο καιρός παρέμενε ζεστός τον Δεκέμβριο, οι αρκούδες παρέμεναν ξύπνιες και δραστήριες, ενώ κανονικά θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται σε χειμερία νάρκη.»

Όλες οι αρκούδες που συμμετείχαν στη μελέτη απελευθερώθηκαν ξανά στη φύση.

Η Holcombe δήλωσε ότι η έρευνα της ομάδας της δείχνει πως υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση ανάμεσα στο πότε οι αρκούδες πέφτουν σε χειμερία νάρκη και στις αλλαγές που υφίσταται η οικολογία του πλανήτη.

Αυτό, όπως σημειώνει η Washington Post, σημαίνει ότι, καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί υψηλότερες θερμοκρασίες, οι αρκούδες ενδέχεται να παραμένουν δραστήριες στη φύση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αντί να επιστρέφουν στις φωλιές τους για να ξεκινήσουν τη χειμερία νάρκη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Αυτό όμως θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Αν, λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών, δεν υπάρχουν αρκετά βελανίδια ή φυτά, οι αρκούδες μπορεί να βρεθούν με λιγότερη διαθέσιμη τροφή.

Η Marcella Kelly, καθηγήτρια στο τμήμα διατήρησης ιχθυοπανίδας και άγριας ζωής του Virginia Tech και συν-συγγραφέας της έρευνας, δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα τόσο στις αρκούδες όσο και στους ανθρώπους.

«Αν οι θερμοκρασίες αυξηθούν και δεν υπάρχει τίποτα για να φάνε, επειδή τα φυτά βρίσκονται σε λήθαργο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μπορεί να προσπαθήσουν περισσότερο να αναζητήσουν τροφή κοντά στους ανθρώπους», είπε η Kelly. «Και τότε αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρξουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής.»