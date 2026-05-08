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To «This is Athens Festival» επέστρεψε με μουσική, σινεμά και δωρεάν urban εμπειρίες από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19:33 - 08 Μάι 2026

To «This is Athens Festival» επέστρεψε με μουσική, σινεμά και δωρεάν urban εμπειρίες από την Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Κάθε γωνιά της Αθήνας σε festival mode όλον τον Μάιο!

Το “This is Athens Festival”, το μεγάλο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, επιστρέφει αυτό τον Μάιο, μετατρέποντας την πόλη σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού, μουσικής και σύγχρονων urban εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα. Στο φετινό “This is Athens Festival” συμμετέχει και η Allwyn, με πολλές εκπλήξεις για το κοινό.

Στις μεγάλες συναυλίες, ο τροχός της Allwyn θα δίνει τη δυνατότητα στους θεατές να αναβαθμίσουν τη μουσική εμπειρία τους, αποκτώντας πρόσβαση στη VIP ζώνη, μια ανάσα από τη σκηνή, με μοναδική θέα, ξεχωριστή συναυλιακή ατμόσφαιρα και προνομιακές παροχές. Επιπλέον, θα μπορούν να κερδίσουν δώρα και να διεκδικήσουν δωρεάν προσκλήσεις για μεγάλες διοργανώσεις.

Οι εκδηλώσεις του “Τhis is Athens Festival” όπου θα βρίσκεται η Allwyn:

9 Μαΐου | YUCATAN – Sensory (Ζάππειο)
10 Μαΐου | All Star Party (Parking Λυκαβηττού)
14 Μαΐου | Caribou (Πλατεία Αβησσυνίας)
18 Μαΐου | Billie Kark (Πλατεία Δεξαμενής)
21 Μαΐου | ΕΜΣΤ Take Over Party (Ταράτσα ΕΜΣΤ)
24 Μαΐου | Street Outdoors (Πάρκο Ελευθερίας)
25–28 Μαΐου | Greek Cinema Nights (Πάρκο Ελευθερίας)
31 Μαΐου | This is Athens Festival – Closing Event (Οδός Αθηνάς)
Με εκδηλώσεις σε όλη την πόλη και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, το “This is Athens Festival” γεμίζει κι εφέτος την Αθήνα με ενέργεια και ρυθμό.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

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