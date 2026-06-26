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Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:43 - 26 Ιουν 2026

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Νταμπίζας είναι καλεσμένος στην εκπομπή Allwyn Game Time, σε ένα ακόμα επεισόδιο αφιερωμένο στο Παγκόσμιο. Τι βλέπει να γίνεται στα τελευταία παιχνίδια της φάσης των ομίλων και το κρίσιμο ματς της Ουρουγουάης με την Ισπανία;  

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, προσεγγίζει με τη δική του ποδοσφαιρική ματιά την κρίσιμη αναμέτρηση Ουρουγουάη-Ισπανία, επισημαίνοντας την αμυντική αστάθεια της πρώτης και δίνοντας σαφές προβάδισμα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Μιλάει ακόμα για όλα τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων. Ξεχωρίζει ως ομάδες-έκπληξη έως τώρα το Μαρόκο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Θεωρεί ότι η Γαλλία και η Αγγλία έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ βλέπει τον Κιλιάν Εμπαπέ ως φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

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Μιλώντας για τα Παγκόσμια Κύπελλα όλων των εποχών, αναφέρει ότι θα ήθελε να έχει φορέσει τη φανέλα της Βραζιλίας, να αγωνιστεί δίπλα σε έναν μύθο όπως ο Ζινεντίν Ζιντάν, ενώ ξεχωρίζει ως κορυφαία γκολ όλων των εποχών του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986 και του Μάρκο Ταρντέλι το 1982.

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Επιλέγει τον Λιονέλ Μέσι για «το τελευταίο παιχνίδι της ζωής του», χαρακτηρίζοντάς τον «ποδοσφαιριστή από άλλον πλανήτη», συνθέτει την ιδανική επιθετική του τριάδα, εμπιστεύεται τον Αντονίν Πανένκα για την εκτέλεση ενός κρίσιμου πέναλτι στο 90’ και επιλέγει τον Ρόι Κιν ως τον ιδανικό συμπαρουσιαστή για μια τηλεοπτική εκπομπή.

Τέλος, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη, δίνοντας σύντομους αλλά εύστοχους χαρακτηρισμούς για κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στο Παγκόσμιο.

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Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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