Υπερταμείο – Η στρατηγική ανάπτυξης και οι στόχοι

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Το Υπερταμείο εισέρχεται σε μια νέα φάση εξέλιξης, επιδιώκοντας να μετασχηματιστεί από φορέα διαχείρισης κρατικών συμμετοχών σε ενεργό επενδυτικό οργανισμό που ωριμάζει έργα, κινητοποιεί κεφάλαια και στηρίζει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Η διοίκηση, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιάννη Παπαχρήστου και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο κ. Πάνο Σταμπουλίδη, παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης, ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πλάνο που εκτείνεται από μεγάλες αστικές αναπλάσεις και λιμενικές υποδομές έως την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής περιουσίας και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το Υπερταμείο όπως διευρύνει τον ρόλο του, μεταβαίνοντας από τη διαχείριση κρατικών συμμετοχών σε ένα πολυδιάστατο αναπτυξιακό και επενδυτικό εργαλείο. Με συνδυασμό αξιοποίησης περιουσίας, εκσυγχρονισμού δημοσίων επιχειρήσεων και ενεργοποίησης νέων κεφαλαίων, επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πιο ώριμο και δυναμικό μοντέλο στήριξης της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη δεκαετία.

Το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2025–2027 προβλέπει:

Οργανικά κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ

Μερίσματα 700 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο

Έργα άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF)

Κινητοποίηση επενδύσεων αντίστοιχου ύψους μέσω του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF)

Οι στόχοι της τριετίας 2025–2027 καταγράφονται στον «Χάρτη Αξίας» του Υπερταμείου, που περιγράφει τον αντίκτυπο που θα έχει η υλοποίηση του συνολικού στρατηγικού πλάνου. Η περίοδος 2025–2027 χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση έργων και εμβληματικές παρεμβάσεις, όπως την εκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας του HIIF και τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η ανάπλαση της ΔΕΘ

Ψηλά στην επενδυτική ατζέντα βρίσκεται η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ–Helexpo στη Θεσσαλονίκη, έργο που χαρακτηρίζεται ως κομβικής σημασίας για τον αστικό μετασχηματισμό της πόλης.

Ο διαγωνισμός προγραμματίζεται να προκηρυχθεί εντός του 2026, με στόχο την ανάδειξη αναδόχου έως το τέλος του ίδιου έτους. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στα 120–130 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία μεγάλου αστικού πάρκου, ύψους περίπου 22 εκατ. ευρώ, που θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο διατηρεί τον δημόσιο χαρακτήρα της έκθεσης, χωρίς ξενοδοχειακές ή εμπορικές χρήσεις, και περιλαμβάνει:

Δύο νέα σύγχρονα εκθεσιακά κτίρια

Υπόγειους χώρους στάθμευσης

Ανακαίνιση του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου

Λιμενικές υποδομές: Νέος κύκλος παρεμβάσεων

Το Υπερταμείο δρομολογεί παρεμβάσεις με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη λειτουργική αναβάθμιση περιφερειακών λιμένων.

Πιο ώριμο έργο αποτελεί η αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνα, με μοντέλο υποπαραχώρησης δραστηριοτήτων, στα πρότυπα της Καβάλα.

Για το λιμάνι του Λαύριο αναμένεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις προσφυγές.

Στον Βόλος εξελίσσονται έργα εμβάθυνσης ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Στην Αλεξανδρούπολη ολοκληρώνονται έργα ενίσχυσης του ρόλου του λιμένα ως διαμετακομιστικού κόμβου.

Σιδηρόδρομος: Ανάπτυξη μέσω ΓΑΙΑΟΣΕ και PPF

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Το τριετές πρόγραμμα 2025–2027 περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεσσάρων κομβικών σταθμών:

Αθηνών

Πειραιά

Θεσσαλονίκης

Πελοποννήσου

Οι σταθμοί αυτοί σχεδιάζεται να μετατραπούν σε σύγχρονους αστικούς κόμβους με εμπορικές και επιχειρηματικές χρήσεις. Παράλληλα προωθείται η αξιοποίηση 12 επιπλέον ακινήτων.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) αναλαμβάνει την ωρίμανση και προετοιμασία των διαγωνισμών, ενώ προχωρά και η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη δημιουργία οργανωμένου logistics hub.

Αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας

Μέσω της ΕΤΑΔ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα καταγραφής 36.000 ακινήτων του Δημοσίου, με νέα φάση αξιολόγησης 9.000 επιπλέον.

Μεταξύ των εμβληματικών projects:

Αποκατάσταση του Αχίλλειο στην Κέρκυρα

Ανάδειξη του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση ιστορικών μονάδων Ξενία (Ηγουμενίτσα, Βυτίνα, Άνδρος)

Πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι

Αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τις Ελληνικές Αλυκές

Παράλληλα:

Το Κυβερνητικό Πάρκο στην περιοχή ΠΥΡΚΑΛ προχωρά ως ΣΔΙΤ

Το project στη Φυλή βρίσκεται στη β’ φάση διαγωνισμού

Για τη ΛΑΡΚΟ εξετάζεται νέο μοντέλο αξιοποίησης

Μετασχηματισμός δημοσίων επιχειρήσεων

ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υλοποιούν πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού:

330 ταχυδρόμοι με tablets και φορητούς εκτυπωτές

Ανανέωση στόλου με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση

Ενοποίηση με ΕΛΤΑ Courier

Συνεργασίες με Amazon και UPS

Εκσυγχρονισμός κέντρων διαλογής Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Αστικές συγκοινωνίες Αθήνας

Στον ΟΑΣΑ εξελίσσεται πρόγραμμα ανανέωσης στόλου και υποδομών:

951 νέα λεωφορεία σε σύνολο 1.322

75 συρμοί μετρό σε λειτουργία, 14 υπό ανάταξη

Αντικατάσταση σιδηροτροχιών σε 32 χλμ.

Επέκταση ανέπαφων πληρωμών (tap & pay)

Εγκατάσταση 5G και Wi-Fi σε σταθμούς

360 αστυνομικοί στο δίκτυο και ~600.000 έλεγχοι μηνιαίως

Νέος επενδυτικός βραχίονας: HIIF και PHAROS

Το Hellenic Innovation & Infrastructure Fund διαθέτει κεφάλαια περίπου 303 εκατ. ευρώ και στοχεύει στη μόχλευση επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ σε υποδομές, ενεργειακή μετάβαση, ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτομία. Έχουν εξεταστεί 25 επενδυτικές προτάσεις, με τρεις σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης.

Παράλληλα προωθείται το PHAROS – Greek AI Factory, κόμβος ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, με έναρξη το 2026. Στόχος είναι η υποστήριξη: