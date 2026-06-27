ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) άνοιξε τον δρόμο για την επανεξέταση της απόφασης με την οποία ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 67% των μετοχών της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 869/2026 απόφασή του, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο δεν έκρινε επί της ουσίας εάν η ματαίωση του διαγωνισμού ήταν νόμιμη ή όχι. Αντίθετα, διαπίστωσε διαδικαστικές πλημμέλειες ως προς τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε η ΟΛΘ Α.Ε., με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέφει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία θα εξετάσει πλέον αναλυτικά τη νομιμότητα και την επάρκεια της αιτιολογίας της απόφασης του Υπερταμείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί από το τότε ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Προτιμητέος επενδυτής είχε αναδειχθεί η ΟΛΘ Α.Ε., καταθέτοντας οικονομική προσφορά ύψους 51 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη θέση είχε καταταγεί η κοινοπραξία Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling A.E., με προσφορά 25 εκατ. ευρώ.

Η Goldair είχε προσβάλει δικαστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ζητώντας την ακύρωσή του. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2025 το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή της, κρίνοντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία είχε διεξαχθεί νόμιμα.

Είχε προηγηθεί, όμως, μία σημαντική εξέλιξη. Τον Φεβρουάριο του 2025, το Υπερταμείο, το οποίο είχε στο μεταξύ διαδεχθεί το ΤΑΙΠΕΔ στις σχετικές αρμοδιότητες, αποφάσισε να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΒ.

Η ΟΛΘ προσέφυγε κατά της συγκεκριμένης απόφασης, υποστηρίζοντας ότι δεν ενημερώθηκε νόμιμα για τη ματαίωση και ότι η αιτιολογία της απόφασης παρουσίαζε ουσιώδεις νομικές ελλείψεις.

Το ΣτΕ έκανε δεκτό το διαδικαστικό σκέλος των ισχυρισμών της εταιρείας, κρίνοντας ότι η ΟΛΘ έλαβε πλήρη γνώση της αιτιολογίας της απόφασης μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής που είχε ασκήσει, γεγονός που επηρέασε τη δυνατότητά της να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά της.

Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης, η υπόθεση παραπέμπεται εκ νέου στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία καλείται να εξετάσει επί της ουσίας αν η απόφαση του Υπερταμείου για τη ματαίωση του διαγωνισμού ήταν επαρκώς αιτιολογημένη και σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν συνεπάγεται την αυτόματη αναβίωση του διαγωνισμού ούτε την ολοκλήρωση της παραχώρησης του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου στην ΟΛΘ. Ωστόσο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό δικαστικό και διοικητικό έλεγχο της απόφασης ματαίωσης, από την έκβαση του οποίου θα εξαρτηθεί η συνέχεια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του λιμανιού.