ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο
Οικονομία
15:59 - 23 Ιουν 2026

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπερταμείο (Growthfund) εισέρχεται σε μια νέα εποχή, υιοθετώντας την ονομασία Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund), όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια του Growth Fund Investor Summit 2026.

Η μετονομασία σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή αποστολής και στρατηγικού προσανατολισμού με πρόσημο αναπτυξιακό. Με χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 12,3 δισ. ευρώ σε έντεκα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο εθνικό αναπτυξιακό και επενδυτικό οργανισμό, δημιουργώντας διαρκή οικονομική και κοινωνική αξία για τη χώρα.

To Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund), από διαχειριστής των δημόσιων επιχειρήσεων και συμμετοχών του, εξελίσσεται σε ενεργό μέτοχο, συμβάλλοντας συστηματικά στον μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία αξίας στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του.

Από την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών για τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται, εξελίσσεται σε ενεργό επενδυτή. Μέσω των τεσσάρων θεματικών funds του - HIIF, Phaistos, ΕΛΚΑΚ και τον accelerator Pharos AI Factory, - επενδύει στρατηγικά στη νέα οικονομία, την καινοτομία και τις τεχνολογίες του μέλλοντος, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός ισχυρού επενδυτικού οικοσυστήματος.

Από την απλή μετοχική σχέση σε κρίσιμες υποδομές πλέον παρέχει στρατηγική συμβουλευτική στην Πολιτεία και ενεργεί προληπτικά για την ανάπτυξη και αναβάθμισή τους. Παράλληλα, μέσω του επιταχυντή του, της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ενισχύει τον ρόλο του στην ανάπτυξη κρίσιμων εθνικών υποδομών, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση έργων πολλών δισ. ευρώ και συμβάλλοντας περαιτέρω στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Ως θεσμικός συνομιλητής και αξιόπιστος τοπικός εταίρος, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο γεφυρώνει τους διεθνείς επενδυτές με τις πραγματικές ευκαιρίες της χώρας, λειτουργώντας ως one stop shop που που συνδυάζει αξιοπιστία, ταχύτητα και συνεχή ροή επενδυτικών ευκαιριών.

Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας, καθώς και η συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Συνεδρίων και Εκθέσεων (ICCA), στο πλαίσιο του Growth Fund Investor Summit 2026, επιβεβαιώνουν στην πράξη τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του νέου οργανισμού: την παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων και την ισχυρή εξωστρέφεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε:

«Η μετονομασία σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο δεν αφορά μόνο μια νέα ταυτότητα. Αποτυπώνει μια ουσιαστική αλλαγή στον ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε. Από απλός διαχειριστής δημόσιας περιουσίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εξελίσσεται σε έναν ενεργό αναπτυξιακό και επενδυτικό οργανισμό. Μέσα από την επαγγελματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, δημιουργούμε βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αξία για τις επόμενες γενιές».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας
Πολιτική

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις
Πολιτική

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο
Πολιτική

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική δήλωση για το «Κίνημα των Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/06/2026 - 15:43

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Πολιτική
23/06/2026 - 15:27

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

Πολιτική
23/06/2026 - 15:25

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ