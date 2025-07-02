ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κύπρος: Ενοποίηση ασφαλιστικών εταιρειών υπό την ομπρέλα της Eurobank
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
13:48 - 02 Ιουλ 2025

Κύπρος: Ενοποίηση ασφαλιστικών εταιρειών υπό την ομπρέλα της Eurobank

Reporter.gr Newsroom
Οι κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου, CΝP Cyprialife και CΝP Asfalistiki, μετονομάζονται σε ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki εγκαινιάζοντας ένα νέο δυναμικό κεφάλαιο στην πολύχρονη πορεία τους. Η μετεξέλιξη αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας επιτυχημένης διαδρομής και ενδυναμώνει την ποιότητα, τις αξίες και την εμπιστοσύνη που έχουν οικοδομηθεί με τους πελάτες των δυο εταιρειών.

Τους προσεχείς μήνες θα ακολουθήσει η νομική συγχώνευση των δυο εταιρειών με τις ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life και Παγκυπριακή Ασφαλιστική, συγκροτώντας έτσι τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο. Έναν οργανισμό με ισχυρά θεμέλια, ευρύ δίκτυο, και τη δύναμη του Ομίλου Eurobank να εγγυάται μακροπρόθεσμη σταθερότητα, διαρκή καινοτομία και αξία για όλους.

Οι ERB Cyprialife (Κλάδος Ζωής και Υγείας) και ERB Asfalistiki (Γενικός Κλάδος), συνεχίζουν με ανανεωμένη δυναμική, προσφέροντας, όπως πάντα, στους πελάτες τους:

  • Καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις υψηλής ποιότητας
  • Εξατομικευμένη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση
  • Ισχυρή τοπική παρουσία σε όλη την Κύπρο

Η εξυπηρέτηση των πελατών, παραμένει σταθερή με τα ίδια έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, που συνεχίζουν με επαγγελματισμό και προσήλωση στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας τους.

Δήλωση Τάκη Φειδία, Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή της ERB Cyprus Insurance Holdings: «H μετονομασία των δύο εταιρειών, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της ενιαίας μας εικόνας στην αγορά, με τη στήριξη του Ομίλου Eurobank. Οι ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki διατηρούν τις βαθιές ρίζες στην κυπριακή κοινωνία και συνεχίζουν να εξελίσσονται δυναμικά, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια, τη φροντίδα και την εμπιστοσύνη των πελατών μας».

Δήλωση Μιχάλη Λούη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Τράπεζας: «Η ενίσχυση της παρουσίας μας στον ασφαλιστικό τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο Eurobank. Η ενοποιημένη πλέον ταυτότητα των ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε την ηγετική ασφαλιστική δύναμη στην κυπριακή αγορά, προσφέροντας μακροπρόθεσμη αξιοπιστία, ασφάλεια και εμπιστοσύνη στους πελάτες μας».

Μια νέα εποχή ανάπτυξης ξεκινά. Μαζί, ακόμα πιο δυνατοί!

