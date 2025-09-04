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ΕΑΕΕ: Αύξηση 3% της παραγωγής ασφαλίστρων το α&#039; εξάμηνο
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
13:26 - 04 Σεπ 2025

ΕΑΕΕ: Αύξηση 3% της παραγωγής ασφαλίστρων το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Το σύνολο παραγωγής ασφαλίσεων κατέγραψε αύξηση 3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την προσαρμογή των δεδομένων προηγούμενων περιόδων με νεότερες απαντήσεις, από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 για τις ίδιες επιχειρήσεις είναι τα εξής:

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλιστικές εργασίες (δεν περιλαμβάνονται οι αντασφαλιστικές αναλήψεις) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν. 4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2024:

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Αύξηση 5,7% των ασφαλίστρων ζωής και ζημιών τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο του 2025 παρατηρήθηκε μείωση 1,8% του συνόλου των ασφαλίσεων ζωής σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ωστόσο «εκτοξεύτηκε» κατά 15,8% ο τομέας της διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.

Αντίθετα, παρατηρήθηκε αύξηση 13,0% στο σύνολο των ασφαλίσεων ζημιών, με την πρωτοκαθεδρία σε αυτόν τον τομέα να τις έχουν οι εγγυήσεις (+119,0%), η αστική ευθύνη από αεροσκάφη (+45,5%) και οι διάφορες χρηματικές απώλειες (+37,9%). Πτώση 99,2% καταγράφηκε στον τομέα των αεροσκαφών.

Συνολικά, οι δύο αυτοί κλάδοι ασφάλισης κατέγραψαν άνοδο 5,7% σε ετήσια βάση.

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Μηνιαία και μέση ετήσια μεταβολή του Ιουνίου

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Ιουνίου 2025 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή μηνός Μαΐου 2025 κατά 4,2%. Αναλύεται σε αύξηση κατά 7,6% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση κατά 1,6% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, καταγράφει αύξηση κατά 6,7%. Αναλύεται σε αύξηση 3,0% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση 10,1% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

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Λίγα λόγια για την έρευνα

Η ΕΑΕΕ διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών της. Συνολικά είχαν ανταποκριθεί 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιούνταν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 46 επιχειρήσεις, οι 26 λειτουργούσαν στην Ελλάδα με τη μορφή Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 ως αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός, 13 ως υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 6 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιούνταν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 13:26
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