Λονδίνο: Λεωφορείο παρέσυρε πεζούς – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Λονδίνο, όταν λεωφορείο παρέσυρε πεζούς στην οδό Βικτώρια, πολύ κοντά στον ομώνυμο σιδηροδρομικό σταθμό, έναν από τους πιο πολυσύχναστους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Sky News, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, περιλαμβανομένου και του οδηγού του λεωφορείου. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε πως δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος, όπως επίσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε πολίτες. Οι αρχές βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο για τα αίτια του συμβάντος.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή βρίσκονται περιπολικά, ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ η κυκλοφορία στη Βικτώρια έχει αποκλειστεί για όλα τα οχήματα.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο.