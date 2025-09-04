ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λονδίνο: Λεωφορείο παρέσυρε πεζούς – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Ειδήσεις
13:02 - 04 Σεπ 2025

Λονδίνο: Λεωφορείο παρέσυρε πεζούς – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Λονδίνο, όταν λεωφορείο παρέσυρε πεζούς στην οδό Βικτώρια, πολύ κοντά στον ομώνυμο σιδηροδρομικό σταθμό, έναν από τους πιο πολυσύχναστους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Sky News, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, περιλαμβανομένου και του οδηγού του λεωφορείου. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε πως δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος, όπως επίσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε πολίτες. Οι αρχές βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο για τα αίτια του συμβάντος.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή βρίσκονται περιπολικά, ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ η κυκλοφορία στη Βικτώρια έχει αποκλειστεί για όλα τα οχήματα.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων
Ειδήσεις

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες
Ειδήσεις

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο
Ειδήσεις

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Υγεία
22/06/2026 - 13:55

Associated Press: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Μεγάλη πρόκληση η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:42

ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ